Usa-Cina | Casa Bianca | Data per vertice Trump-Xi ancora non è fissata

Via della Seta - sos Ue : ‘Possibili rischi per sicurezza’. Ambasciata Usa : ‘Italia analizzi con attenzione gli accordi con la Cina’ : La preoccupazione dell’Europa, il suggerimento degli Stati Uniti, la ‘lettura’ cinese dei fatti, le polemiche interne. L’adesione dell’Italia alla nuova Via della Seta continua a far discutere sia dentro che fuori i confini nazionali, nonostante le rassicurazioni e i paletti messi dal governo all’alleanza commerciale con la Cina che tanto ha infastidito sia gli Usa che l’Unione europea. Per Bruxelles, ...

Huawei : "Nessun impatto in Italia da disputa Usa-Cina" : "Al momento non c'è nessun impatto" sulle attività di Huawei in Italia dalla disputa fra Stati Uniti e Cina che ha coinvolto il colosso cinese delle tlc. "Ma vediamo le preoccupazioni dei nostri ...

Contro Roma Bruxelles Usa Pechino : richiamo formale per chi fa accordi con la Cina. Ma l'Ue arriva tardi... : I rapporti con la Cina "devono diventare materia di campagna elettorale". Antonio Tajani ne è convinto. A Strasburgo, a poche ore dal voto in aula sul contrasto della minaccia informativa proveniente dalla Cina, il presidente dell'Europarlamento convoca i giornalisti per attaccare il governo italiano sull'accordo commerciale con Pechino che sarà firmato il 22 marzo in occasione della visita di Xi Jinping a Roma. "L'Italia non ...

L'Italia sulla Via della Seta con la Cina : Governo diviso - Usa infastiditi - Ue allarmata : Tria: 'Una tem pesta in un bicchier d'acqua' - Prova a smorzare i toni il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale 'si sta facendo credo una gran confusione su questo accordo, che non ...

Dazi - verso accordo Usa-Cina : discussi al telefono i punti chiave : Continua la trattativa tra Stati Uniti e Cina per giungere a un accordo commerciale che metta finalmente fine alla guerra dei Dazi in corso tra i due Paesi. Il testo dell'intesa è stato discusso alle ...

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul patto Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Sarebbe da ciechi non considerare che c'è una parte di mondo che cresce a livelli esponenziali. Chiederemo regole chiare e diremo alla Cina che il nostro Made in Italy non si tocca'. Prima però il ...

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul patto Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Sarebbe da ciechi non considerare che c'è una parte di mondo che cresce a livelli esponenziali. Chiederemo regole chiare e diremo alla Cina che il nostro Made in Italy non si tocca'. Prima però il ...

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul patto Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Dopo il secondo giorno di fila che legge sulla Stampa le preoccupazioni degli americani sulle scelte commerciali e politiche dell’Italia, Luigi Di Maio capisce che è arrivato il momento di tornare a indossare l’abito atlantista. Sugli aerei F35 per i quali ancora il governo deve pagare oltre 300 milioni e sulla Nuova Via della Seta che verrà aperta...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Marzo : La bomba Usa-Cina sul governo : tutti contro tutti pure nella Lega : governo Salvini vuol fare l’amerikano e la Lega si spacca sulla Cina La Via della Seta – A favore dell’intesa con Pechino il M5S e il sottosegretario del Carroccio al Mise, Geraci. Ma Giorgetti, reduce dagli Usa, vuole bloccare tutto di Wanda Marra Poltrone e sofà di Marco Travaglio Ma i partiti e i loro giornaloni lo sanno in che Paese vivono? La risposta è scontata, visto che non ne azzeccano una nemmeno per sbaglio. Ma la domanda ...

'Gli affari con la Cina metteranno a repentaglio le relazioni Italia-Usa'. Parla il professor Bozzo : L'affermazione sulla scena globale di una nuova grande potenza, che in un quarto di secolo è divenuta la seconda economia mondiale, ha in ogni caso fortemente modificato il quadro globale". La sfida ...

Cina - Di Maio prova a placare gli Usa : Sabato scorso il consigliere del presidente Trump, Garrett Marquis, ha twittato che 'l'Italia è una grande economia globale e una importante destinazione di investimenti; non è necessario che il ...

Cina respinge le accuse Usa : 'nessuna svalutazione competitiva yuan' : Una situazione che ha rallentato l'economia cinese, che l'anno scorso è cresciuta del 6,6 per cento , il tasso più basso degli ultimi trent'anni. Le stime per il 2019 sono per un'espansione del 6-6,5%...

Cina respinge le accuse Usa : 'nessuna svalutazione competitiva dello yuan' : Una situazione che ha rallentato l'economia cinese, che l'anno scorso è cresciuta del 6,6 per cento , il tasso più basso degli ultimi trent'anni. Ricevi aggiornamenti su Guerra valutaria Lasciaci la ...

Galaxy S10+ : preordini record in Cina - Usa - UK : preordini record per Samsung, dopo la Cina anche per Stati Uniti e Regno Unito in particolare per Galaxy S10+. Infatti, il 57% degli acquirenti statunitensi ha preferito la versione più grande dei tre device presentati a New York il 20 febbraio, mentre il 43% è suddiviso tra il Galaxy S10 (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10+: preordini record in Cina, USA, UK è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore