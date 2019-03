Tenta rapina in un negozio nel centro storico di Palermo | ucciso

Sanremo : paura per una Tentata rapina a San Martino ma alla fine si è trattato di un falso allarme : Per alcune ore in città si è sparsa la voce di una rapina ai danni di un supermercato di alimentari di zona San Martino a Sanremo, vista la presenza per quasi tutto il pomeriggio, di alcune pattuglie ...

Como - Tentata rapina con lo spray al peperoncino alla stazione San Giovanni : Como, 9 marzo 2019 - Scene da far west ieri sera alla stazione San Giovanni dove due cittadini egiziani, zio e nipote , sono stati rapinati con lo spray al peperoncino da tre ragazzi tunisini . Tutto ...

Tenta rapinare bimbo e gli dà un pugno : ANSA, - VARESE, 7 MAR - Un bambino di 11 anni è stato aggredito a pugni in faccia e minacciato con un taglierino, da un uomo che voleva rapinarlo, ieri sera ad Arcisate, Varese,. Il piccolo, secondo ...

Sassari - Tenta una rapina in un locale ma il titolare lo pesta a sangue : Sassari. Oltre trenta giorni di prognosi assegnati dai medici del pronto soccorso di Sassari, fratture multiple, trauma cranico ed ecchimosi varie danno la dimensione di ciò che è accaduto nella notte ...

Tenta rapina alle poste con finta bomba - arrestato 70enne campano : Chieti - Un uomo di 70 anni, originario della Campania ma residente a Francavilla al Mare, Ciro Savarese, pensionato, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dei carabinieri questa mattina con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo è entrato nell'ufficio postale di via Duca degli Abruzzi, lungo la Statale 16, in zona centrale, e, avvicinatosi alla cassiera, ha tirato fuori un foglio sul ...

Roma : Tentativo di rapina andato a male - parte colpo pistola e ferisce 59enne : Roma – Un tentativo di rapina rocambolesco, terminato con un colpo di pistola che ha ferito al collo la vittima. E’ caccia all’uomo nella zona di Roma sud. La polizia cerca l’autore della tentata rapina avvenuta in un distributore di benzina, alle 12.15, in via Santa Maria del Buon consiglio, in zona Quadraro. Vittima un 59enne che stava facendo rifornimento al suo scooter quando e’ stato avvicinato dal rapinatore e ...

Roma : rapina e Tentata rapina con maschera carnevale e mannaia - arrestato : Roma – Domenica pomeriggio, aveva messo a segno una rapina e un’altra l’aveva tentata, ai danni di una farmacia e di una parafarmacia, armato di mannaia e con il volto coperto da una maschera di carnevale. A seguito dell’attivita’ investigativa, di iniziativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno fermato un ragazzo minorenne, di 16 anni, di Monterotondo, disoccupato e con ...

Tentata rapina in un distributore di carburanti sulla Vittoria Scoglitti : Tentata rapina stasera in un distributore di carburanti sulla Vittoria Scoglitti. Secondo le prime informazioni erano in due armati di un coltello.

Tentano rapina ma chiave caveau si rompe : ANSA, - BENEVENTO, 19 FEB - Hanno tentato una rapina a mano armata in un deposito di tabacchi all'ingrosso ma quando i due rapinatori hanno cercato di aprire la cassaforte la chiave, che era stata ...

Napoli - Tentata rapina e aggressione agli agenti : 30enne finisce in carcere : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Carlo hanno arrestato un 30enne per il reato di tentata rapina aggravata e resistenza a P.U. Gli agenti sono ...

Catanzaro - Tenta di rapinare titolare pub pizzeria del centro storico - arrestato marocchino : Catanzaro - Si è conclusa in pochi giorni l'attività investigativa che i carabinieri della Stazione di Catanzaro Principale, , i 'Carabinieri di Villa Trieste', , avevano avviato dopo la tentata ...

Pompei : Tenta di rapinare una prostituta prendendola a morsi in faccia - arrestato 43 enne : I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato Aniello Amoruso, un pregiudicato di 43 anni, originario di Torre Annunziata, per rapina aggravata. L'uomo è stato accusato di avere aggredito una prostituta Bulgara, prendendola a morsi e a pugni per farsi consegnare il denaro da lei. I militari dell'arma sono riusciti in breve tempo a rintracciare il sospettato del reato, che nel frattempo era riuscito a fuggire e assicurarlo alla ...

Spari contro l’auto di un calciatore : paura per una Tentata rapina [NOME e DETTAGLI] : “Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere se dietro ci fossero le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i gioielli in questa città abitata da gente di m…. che prova solo invidia. Da domani non metterò più nulla, quindi se vedete la macchina sappiate che quello scemo di Antonio camminerà solo con carte di credito. Vi ho dato tante possibilità ma non ci siete riusciti!” Sono state di paura le ultime ore del ...