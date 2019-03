Scandalo in Inghilterra | Beardsley indagato per razzismo e bullismo

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) La FA (Football Association) sta indagando sulle accuse dimosse nei confronti dell’ex allenatore del Newcastle Under 23, Peter. Il 58enne tecnico sembra aver categoricamente negato queste affermazioni, seppur da pochi giorni non sia più alla guida della squadra per motivi non precisati. Le accuse sono state denunciate dal centrocampista 22enne Yasin Ben El-Mhanni, che si e’ lamentato di alcune prepotenze subìte da parte del manager inglese. Già nel 2003, lo stessoe il direttore dell’accademia Kenny Wharton erano stati indagati dalla Premier League riguardo altre accuse difatte dai due giovani James Beaumont e Ross Gardner, con il caso che però venne archiviato.L'articoloinperCalcioWeb.

