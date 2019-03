Ronaldo | «Non mi aspettavo tanta qualità in Serie A»

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Sono felice in Italia - la Spagna non mi manca' : La Juventus si sta preparando in vista della gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri sono in ritiro e stanno curando ogni minimo dettaglio. La Juve è certa di vivere una grande notte e Cristiano Ronaldo ha voluto intorno a sé tutti i suoi amici e le persone a lui più care proprio perché crede nella rimonta. CR7 ha parlato a Dazn Spagna della sua esperienza Italiana e della partita di questa sera. Il portoghese ha sottolineato che alla Juve è ...

Ronaldo : “Serie A campionato più difficile. La Spagna non mi manca. E per stasera…” : E’ il protagonista più atteso della gara di stasera. Ci si affida a lui per poter ribaltare il risultato dell’andata. Cristiano Ronaldo è pronto a sfidare l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League. In un’intervista a Dazn, l’attaccante della Juve ha parlato un po’ di tutto, della partita contro i colchoneros, del campionato italiano e della Spagna. “Non mi mancano – ...

Ronaldo sapeva già che Zidane non sarebbe venuto alla Juve : Da lunedì è arrivata la clamorosa ufficialità del ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid. Viste le modalità con le quali la separazione estiva si era consumata sembrava non pronosticabile che il francese potesse tornare sui suoi passi così in fretta. Dalle parti del Bernabeu erano infatti filtrate indiscrezioni che raccontavano come Zidane in prima persona avesse espresso la volontà di abbandonare i madrileni, giudicando terminato il ...

Juventus - Ronaldo : «Vogliamo battere l'Atletico Madrid. La Spagna non mi manca» : TORINO - A poche ore dal match tra Juventus e Atletico Madrid che deciderà chi si la qualificata per i quarti di Champions League , Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Dazn Spagna: " Sarà una ...

Il Real Madrid chiama - la risposta di Ronaldo Non si fa attendere : “la Spagna non mi manca” : Il portoghese ha ammesso di trovarsi a meraviglia in Italia, sottolineando di non avere nostalgia di Spagna e Portogallo Cristiano Ronaldo si dice “felice in Italia” e sottolinea di non avere nostalgia della Spagna, anche se lì ha lasciato “molti amici e un grande club” come il Real Madrid. AFP/LaPresse In un’intervista alla Dazn spagnola il fuoriclasse portoghese parla della sua esperienza a Torino con la ...

Zidane si ripresenta : “Volevo tornare qui. Ronaldo al Real a giugno? Non è il momento di parlarne” : Conferenza di presentazione del neo-allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Per il francese si tratta di un ritorno sulla panchina dei “Galacticos”. Il tecnico è stato accolto dal presidente Florentino Perez in questo modo: ” Torna a Madrid il miglior allenatore del mondo. Sull’attuale situazione in cui versa il suo club, aggiunge: “Stiamo attraversando un momento molto difficile, siamo consapevoli del ...

Real Madrid - Zidane : «Felice di tornare a casa. Ronaldo? Non è un tema da discutere» : Madrid - Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid . Il francese aveva lasciato i blancos la scorsa estate dopo aver vinto tre Champions League di fila e, ad appena dieci mesi dal suo addio, ha deciso ...

Zidane 'snobba' la Juve : 'Volevo solo il Real Madrid. Ritorno di Ronaldo? Ora non ne parlo' : MADRID - ' Allenare il Real è una cosa diversa. H o ricevuto varie proposte ma non sono voluto andare in altre squadre . Al presidente non potevo dire di no' ha detto Zinedine Zidane che si è ...

Juventus-Atletico - Simeone sminuisce Cristiano Ronaldo : “i bianconeri non sono solo CR7” : Diego Simeone parla alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League contro la Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid “Godin sta bene, ora si allenerà con il gruppo e domani immagino starà in campo”. Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, è ottimista sul recupero del difensore per il match di domani contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions ...

Juventus-Atletico - non solo Ronaldo : il piano di Allegri per battere Simeone : ...l'Atletico Madrid - un'impresa che nella sua storia non le è ancora riuscita - e ovviamente deve pensare a scardinare una difesa che non prende gol da quattro partite e che è tra le migliori al mondo.

Ronaldo : 'Possiamo ribaltare l'Atletico - non ci aspettavamo di perdere l'andata' : Mi diverto, amo questo sport qui in Italia come ho fatto in Spagna e Inghilterra, per me è un piacere segnare gol e aiutare la mia squadra a vincere: sono felice. Ai tifosi dico: pensiamo positivo, ...

Juventus - Ronaldo sfida l’Atletico : “all’andata non ci aspettavamo di perdere - faremo di tutto per eliminarli” : Interrogato a Juventus TV, il campione portoghese si è soffermato sul match con l’Atletico Madrid in programma martedì allo Stadium La notte più importante della stagione della Juventus si avvicina, gli uomini di Allegri attendono martedì allo Stadium l’Atletico Madrid per provare a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. ALFREDO FALCONE Il 2-0 dell’andata obbliga i bianconeri ad esporsi, ma con un ...

CDS : 'Ronaldo Non è stato preso per vendere magliette' : Il calcio, per fortuna, non è una scienza esatta, non è aritmetica, due più due col pallone può fare anche tre o cinque, ma alzi la mano chi, tra juventini in servizio permanente effettivo e nemici ...

Rummenigge : 'Ronaldo Non va giudicato solo se vince la Champions' : Il direttore amministrativo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, in una lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la situazione di alcuni top club europei e il caso Icardi. Tra le società big prese in considerazione c'è anche la Juventus che rischia di uscire dalla Champions League dopo la sconfitta per 2-0, maturata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Le difficoltà dell'ottavo di Juve e Bayern L'ex ...