Pedofilia | abusi sessuali su una tredicenne nell' agrigentino | sei arresti tra cui la madre

Pedofilia - coprì abusi di preti : condannato a sei mesi il vescovo di Lione Barbarin : L’arcivescovo di Lione, il cardinale Philippe Barbarin, è stato condannato a sei mesi di carcere con sospensione condizionale della pena per «aver coperto gli abusi sessuali nei confronti di minori commessi da altri sacerdoti»....

Pedofilia - Bergoglio chiude il summit : “Ora serietà sugli abusi”. Ma non tutti i cardinali sono aperti alla tolleranza zero : “Se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà”. Lo ha affermato Papa Francesco nel discorso conclusivo del summit sulla Pedofilia tenutosi in Vaticano. Ma da Bergoglio è arrivato anche un durissimo attacco agli abusi in famiglia, statistiche alla mano: “La prima verità che emerge dai dati disponibili è che chi commette gli ...

Papa Francesco chiude il summit in Vaticano contro la Pedofilia : "Non coprire mai più gli abusi" : "Piaga diffusa, ma più mostruosa nella Chiesa", ha detto nel suo discorso conclusivo del summit in Vaticano contro gli abusi sui minori

Pedofilia - Papa e vescovi fanno 'mea culpa' sugli abusi : "Mea culpa" del Papa e dei vescovi sugli abusi perpetrati dai membri del clero. E' stato questo uno dei momenti conclusivi del summit in Vaticano sulla protezione dei minori nella Chiesa . "Dio di ...

Vaticano - si apre il summit su Pedofilia e abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha aperto il vertice su pedofilia e abusi sessuali nella Chiesa, che andrà avanti in Vaticano fino a domenica e che coinvolge 190 pastori da tutto il mondo. Bergoglio ha ricordato ai ...

Summit Pedofilia in Vaticano - le storie delle vittime di abusi raccontate in un video : ... per favore, di collaborare con la giustizia, che abbiate una cura particolare nei riguardi delle vittime, che quello che il Papa sta facendo in Cile, si ripeta come modello in altri Paesi del mondo».

Chiesa e Pedofilia - don Vinicio Albanesi 'Anch io vittima di abusi in seminario' : La rivelazione shock arriva nel giorno in cui il Papa parla al summit in Vaticano sulla protezione dei minori per contrastare la piaga degli abusi sessuali dei preti sui minori. Don Vinicio Albanesi, ...

Pedofilia : le testimonianze delle vittime di abusi in Vaticano : La richiesta è "di collaborare con la giustizia", e ciò "che il Papa sta facendo in Cile si ripeta come modello in altri Paesi del mondo". Inoltre, "vediamo tutti i giorni la punta dell'iceberg: ...

Piaga della Pedofilia - la battaglia di Francesco contro abusi e silenzi : Oggi la Chiesa cattolica, per volere del suo capo, si ferma. E resterà «in ginocchio» per quattro giorni. Metterà in gioco, consapevole dell’attenzione mediatica planetaria su piazza San Pietro, gran parte della sua credibilità. Alla presenza di papa Francesco, in una prima volta assoluta, 190 leader ecclesiastici da tutto il mondo - a cominciare d...

Pedofilia - da Spotlight al cardinale «spretato» : storia degli abusi nella Chiesa : Il cardinale australiano George Pell, da Francesco nominato a capo del nuovo dicastero dell'Economia, viene tirato in ballo nel suo Paese prima come insabbiatore e poi come abusatore di minori. Pell ...

Pedofilia - la diocesi di Brooklyn pubblica i nomi di 100 preti sospettati di abusi su minori : Gli scandali di Pedofilia nella Chiesa Cattolica hanno iniziato ad emergere in tutta la loro vastità dopo l'elezione di Papa Francesco e in questi ultimi mesi, mentre Bergoglio per la prima volta si prepara a ricevere i presidenti delle Conferenze Episcopali per affrontare proprio il tema degli abusi sessuali, anche le stesse diocesi che per anni hanno chiuso un occhio, taciuto e protetto stanno iniziando a vuotare il sacco.A dare l'esempio è ...

Pedofilia - McCarrick allontanato dalla Chiesa per gli abusi sui seminaristi : L’ex cardinale giudicato colpevole di «violazioni del Sesto Comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l’aggravante dell’abuso di potere»: è la prima volta che a dover lasciare la Chiesa è un prelato così in alto nella gerarchia ecclesiastica