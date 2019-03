Paradisi fiscali | la nuova lista nera dell' Ue | 15 Paesi coinvolti

L'Ue pubblica la nuova lista nera dei Paradisi fiscali : le new entry : 'La lista dei paradisi fiscali delL'Ue è un vero successo europeo: ha avuto un effetto clamoroso sulla trasparenza fiscale e sull'equità in tutto il mondo', ha dichiarato Pierre Moscovici , ...

La nuova lista nera dei Paradisi fiscali : Gli Stati caraibici di Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica ma anche Fiji, Isole Marshall e Vanuatu in Oceania e due Paesi del Golfo, Oman e Emirati Arabi Uniti

I - quasi - Paradisi fiscali europei tolgono all'Italia 6 - 5 miliardi : Impatto su mutui ed economia Finanza BNL, Bnp Paribas,, permangono i problemi tecnici sulla rete Pensioni Pensione di cittadinanza, al via le domande: quanto spetta Pensioni Pensione, Quota 100: i ...

I Paradisi fiscali in Ue costano all'Italia 6 - 5 miliardi all'anno : Servono a evadere le tasse e ai bilanci dello Stato costano molto denaro. Sono i paradisi fiscali , luoghi in cui è possibile depositare molti soldi senza dovere dare troppe spiegazioni al fisco. All'...

Paradisi fiscali Ue - Oxfam denuncia : 35 miliardi tolti a Roma - Parigi - Madrid : "Per rimanere leader nella lotta all'evasione , la Ue dovrebbe prima mettere in ordine la sua casa", scrive Oxfam, accusando Bruxelles di "guardare al fisco del resto del mondo e trascurando i ...

Paradisi fiscali - la Svizzera non è inclusa nella lista nera del riciclaggio dell’Ue : La Svizzera non è nella lista nera dei Paesi ad alto rischio di riciclaggio dell’Unione europea. L’elenco è stato presentato a Strasburgo dalla commissaria europea per la giustizia Vera Jourova. La lista elenca gli Stati terzi che secondo Bruxelles non hanno una legislazione sufficientemente severa in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sono 23 i Paesi a rischio secondo l’Ue: Afghanistan, Samoa americane, ...

Mafia - Scarpinato : “I Paradisi fiscali dei clan sono in Europa. I soldi dei boss ci fanno rimanere nel patto di stabilità” : I paradisi fiscali delle mafie? Oggi sono in Europa. Lo sostiene il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, intervenendo a un incontro sulle infiltrazioni delle mafie nell’impresa legale in corso all’auditorium Rai di Palermo. “Nei Paesi europei è stato confiscato l’1 percento del fatturato globale delle mafie, praticamente il rischio di confisca è prossimo allo zero, eppure i più grandi paradisi fiscali sono in ...