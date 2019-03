Mauro Icardi non giocherà il derby Spalletti nei guai | Inter con gli uomini contati

liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Di seguito le novità sul caso-: non ci sono novità sul caso-. Questo significa che non c' è nulla da scrivere? Neanche per idea. Il fatto che nella giornata di ieri non sia stato fatto alcun passo avanti è la riprova che di pace si parla, ma la pace non si fa (e difficilmente a questo pu

MarcoBarzaghi : 'Mauro vuole restare all'Inter e io lavoro per la pace. Non voglio dire altro in questa settimana così importante'… - FcInterNewsit : Veron: 'Icardi? Il danno c'è, Mauro chieda scusa e giochi. E poi chissà...' - pisto_gol : Mossa a sorpresa di Mauro Icardi& Wanda Nara: si sono affidati al l’avv. Paolo Nicoletti, ex-commissario di Lega, a… -