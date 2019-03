ilgiornale

(Di martedì 12 marzo 2019) Quando il governo attua le prime misure liberticide il professor Johnatan Maynards, docente di econometria all'Università di Monaco, è costretto a occuparsi di politica. Nulla sarà come prima: dal ...

filmring : Il futuro sinistro dell'Europa in un thriller politico - AlbertoFarinone : Oggi Dmitry #Skopintsev, per me uno dei più interessanti giovani russi (e, spero, futuro terzino sinistro della naz… - Fabrizi68466563 : @sovranita_Ita @Identita_Futuro @ChiodiDonatella @Storace @MarcelloFoa @fmollicone @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi… -