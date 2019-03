Diretta Juventus-Atletico in streaming e in tv | il match odierno su Sky e su SkyGo

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Stasera alle ore 21:00 ladi Massimiliano Allegri scenderà in campo per affrontare l'Madrid di Diego Simeone. La partita odierna sarà valida per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. L'Allianz Stadium quest'oggi sarà sold out. All'andata, lo ricordiamo, vinse l'per 2-0. Per passare il turno la Juve dovrà vincere 3-0 o 4-1, con un 2-0 le due squadre andrebbero ai tempi supplementari. I pronostici vedono i bianconeri favoriti, i colchoneros proveranno ad impegnare la retroguardia juventina in contropiede.Dove vedere la partita di Champions LeagueMadrid Il bigdi Champions LeagueMadrid sarà visibile intv su Sky Sport 1 e su Sky Calcio 2. Gli abbonati Sky avranno l'opportunità di guardare la super-sfida anche il live-sul sito/applicazione, disponibile su PC, Smartphone e Tablet. ...

