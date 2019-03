Buona la prima per Ranieri | Inter dista tre punti

Ranieri Buona la ‘prima’ - Schick e Var domano l’Empoli : La Roma vince 2-1 contro l'Empoli nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi trovano una vittoria importante nella corsa alla Champions League e salgono a quota 47 punti in classifica. Ranieri si affida a Stephan El Shaarawy, miglior marcatore della Roma in campionato, che ha preso parte attiva a tre gol in tre sfide contro l'Empoli in Serie A. E l'1-0 porta la sua firma: l'italoegiziano controlla una ...

