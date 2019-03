BOOM! Il Dottor Lemme al Grande Fratello 16

davidemaggio

(Di martedì 12 marzo 2019) AlbericoDomani si va Live, con Non è la D’urso. Ma la notizia non è questa. A prender forma, insieme al nuovo show del mercoledì sera di Canale 5, c’è la nuova edizione del, in partenza ad aprile, sempre con la conduzione di Barbara D’urso. E DavideMaggio.it vi spara in anteprima il primo nome che si aggirerà per Cinecittà tra circa un mese: AlbericoGià, il. Attenzione, però: il celebre farmacista di Desio non dovrebbe essere un concorrente a tutti gli effetti. Pare che per lui si stia studiando un ruolo ad hoc all’interno del reality di Canale 5.Difficile non pensare ad un ‘dimagrimento sul campo’, un ‘test’ live dell’efficacia dei suoi metodi dimagranti. Ma siamo ancora al campo delle ipotesi.

davidemaggio : ??BOOM ?? Il Dottor Lemme al GF 16. Leggi l'anteprima di - itsivanmzz : RT @davidemaggio: ??BOOM ?? Il Dottor Lemme al GF 16. Leggi l'anteprima di - cumdivido : RT @davidemaggio: ??BOOM ?? Il Dottor Lemme al GF 16. Leggi l'anteprima di -