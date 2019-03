Blutec | “Ginatta? Mi diceva che non si sognava di investire i soldi a Termini” Le spese

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Speculazione finanziaria efantasma, come quella per un costoso software mai arrivato a Termini Imerese. Così, secondo gli inquirenti, i vertici dihanno fatto sparire 16,5 milioni di euro.pubblici che sarebbero dovuti servire al rilancio dello stabilimento ex Fiat e che però Roberto Ginatta, il presidente del Cda finito agli arresti domiciliari insieme all’amministratore delegato Cosimo Di Cursi, “non sidi” in Sicilia, come racconta agli investigatori delle Fiamme gialle uno dei testimoni dell’inchiesta. Per questo il gip di Termini Imerese definisce “indubbia” la volontà di Ginatta e Di Cursi di usare i 21 milioni di euro versati all’azienda per “una destinazione diversa“. “Una volta arrivato questo finanziamento, ho avuto serie difficoltà con il dottor Ginatta in quanto non mi autorizzava a ...

