Auto | lusso e velocità | debutta il Grand Road Venezia – Montecarlo

Traffico Auto di lusso - 40 indagati : 8.33 Quaranta persone sono indagate dalla Procura di Ragusa nell'ambito di indagini su 3 associazioni per delinquere transnazionali specializzate in riciclaggio,furto e ricettazione di veicoli commerciali per Malta e Libia. Polizia stradale e Squadra mobile hanno recuperato nel porto di Pozzallo oltre 30 auto di lusso che stavano per essere portate a Malta,del valore di diversi milioni di euro.Perquisiti 50 obiettivi riconducibili ai 40 ...

Venezia : Gdf - truffa Auto di lusso - indagate 15 persone (2) : (AdnKronos) - L’autosalone, infatti, dopo soli 3 mesi di attività, a settembre dello scorso anno ha frettolosamente chiuso i battenti, liberando i locali utilizzati da arredi ed auto, mentre i responsabili della società hanno fatto perdere le proprie tracce. L’analisi dei dati contenuti nelle querel

Venezia : Gdf - truffa Auto di lusso - indagate 15 persone : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia e i Carabinieri della Compagnia di Chioggia-Sottomarina stanno eseguendo un provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia con cui è stato disposto l’obbligo di dimora nei confronti di 6 perso

AREA B A MILANO/ Il processo ai diesel fa diventare l'Auto un lusso : A MILANO è entrata in funzione l'AREA B, che progressivamente porterà a far diventare 'diesel free' il capoluogo lombardo

De Tomaso - i Rossignolo condannati per la bancarotta dell’azienda delle Auto di lusso : L’imprenditore Gian Mario Rossignolo e il figlio Gianluca sono stati condannati dal Tribunale di Torino per la bancarotta della De Tomaso, azienda torinese specializzata in auto di lusso che è fallita nel 2012. I giudici hanno inflitto una pena di 5 anni e 6 mesi al padre, ex manager della Zanussi e della Telecom, e 4 anni e 10 mesi al figlio. I Rossignolo, insieme ad altre sei persone, sono stati condannati a vario titolo per bancarotta, truffa ...

La Papua Nuova Guinea ha perso 284 Auto di lusso che aveva prestato a funzionari governativi durante il summit APEC : La Papua Nuova Guinea ha perso 284 auto di lusso che aveva prestato a funzionari governativi per accompagnare gli ospiti durante il summit Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), che si è tenuto nel paese tra ottobre e novembre 2018. Per l’accoglienza

Truffa su Auto di lusso - dieci arresti : ANSA, - GENOVA, 7 FEB - I carabinieri del comando provinciale di Genova stanno eseguendo, in diverse province del Nord Italia, una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci persone nell'...

Maserati Ghibli prima a gennaio - ma l'ecotassa danneggia la vendita delle Auto di lusso : Era facile prevederlo, ma ora le case costruttrici, gli automobilisti e l'industria devono affrontare gli effetti dell'ecotassa sulle emissioni delle vetture più performanti, che chiaramente sono negativi. Il mercato italiano a gennaio è calato del -7,5%, con Fca in sofferenza (-20% circa) e il recupero dei costruttori stranieri, Peugeot in primis. Scorrendo i dati di vendita del segmento F, quello che comprende le auto di lusso e le sportive, ...

Danneggiava Auto di lusso versando acido cloridrico : a processo attentatore seriale : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Maltempo Alto Adige - Provincia di Bolzano : su A22 Brennero ripartito il flusso dei veicoli - “Auto e camion privi della necessaria attrezzatura invernale” : Non utilizzate l’autostrada del Brennero. Questo l’appello che arriva dalla Protezione civile Provinciale alla luce delle forti nevicate che stanno interessando da ieri mattina l’Alto Adige. Presso la sede del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è insediato il Centro situazioni Provinciale, che sta monitorando la situazione e coordinando tutti gli interventi. 220 gli spazzaneve del Servizio strade impegnati senza ...

Auto di lusso rubate in Europa e rivendute in Italia : 12 arresti : Roma, 17 gen., askanews, - Rubavano Auto di lusso in giro per l'Europa, le facevano arrivare in Italia e le rivendevano con documenti falsi. La Polizia di Stato della Questura di Savona ha arrestato ...

MTV Cribs era fake : le ville e le Auto di lusso dei VIP erano affittate : Se anche voi come il sottoscritto fate parte di quella generazione che seguiva MTV quando ancora sulla rete c'era musica (sembra una frase da vecchio trombone, lo so, ma tant'è) vi ricorderete di certo di MTV Cribs, uno dei tanti show "ignoranti" che ci mostravano le vite smeralde di alcuni fra le star più in vista del musicbitz statunitense. Visualizza questo post su Instagram OK... let’s go way ...