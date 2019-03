open.online

(Di lunedì 11 marzo 2019) Per la mera cronaca, stavamo spiegando una pericolosissima mappa geologica e ci apprestavamo a entrare in un museo a 5 metri di distanza. Attività che devono avere oltremodo intimorito il cittadino/a,...

jpbellotto : RT @nelloscavo: Ventimiglia, chiamano la polizia per 'sospetti di colore'. Ma sono studenti di un master vicino ad un museo. Il prof borghe… - Katrinee1 : Ventimiglia, chiamano la polizia per «sospette persone di colore» ma erano studenti del master di Brema - LeoBanchi : RT @LaSkilly: #Ventimiglia, chiamano la polizia per 'sospetti di colore'. Ma sono studenti di un master vicino ad un museo. Il prof borghet… -