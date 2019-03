U&D | la scelta di Gemma al castello | l' addio a Rocco e lo scontro | ' Mi fai pena'

U&D - Ivan Gonzalez dopo la scelta : "Sonia? Un pacchetto sorpresa" : Nonostante le critiche da cui sono stati sommersi dopo la scelta, Ivan e Sonia si stanno godendo i primi giorni da coppia. La loro complicità nata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta crescendo ...

U&D - il regalo di Rocco a Gemma : una giornata da favola al castello con scelta : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e, come ogni inizio settimana, è stata dedicata al Trono over. Protagonisti della puntata come di consueto, la coppia Gemma Galgani e Rocco Fredella, con quest'ultimo che ha invitato la dama torinese a passare con lui una giornata ed una notte in un castello, proprio come una vera principessa delle favole. Il tutto, come spiegato in puntata, sarà a tema medioevale con tanto di ...

U&D - Ivan dopo la scelta criticato sui social da alcuni utenti : 'Fai ridere' : Ivan Gonzalez, dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e Donne con Sonia, è stato preso di mira sui social network da alcuni utenti che l'hanno accusato di aver scelto la corteggiatrice sarda per una questione di business e per non ritrovarsi da solo. Dunque, la nuova coppia formatasi nel dating-show condotto da Maria De Filippi non ha affatto convinto il pubblico che, fin da subito, ha criticato il modello spagnolo sostenendo che abbia ...

Replica U&D - la scelta di Luigi e Ivan in streaming online su MediasetPlay e La 5 : Venerdì 1° marzo in prime time su Canale 5 è andata in onda la terza e ultima puntata speciale di Uomini e donne, dedicata alle scelte dei tronisti. Dopo aver visto quella di Teresa e di Lorenzo, questa settimana è toccato a Luigi e Ivan congedarsi dalla trasmissione di Maria De Filippi, rivelando il nome della persona con la quale intendono cominciare una storia d'amore fuori dal contesto televisivo della trasmissione. Due scelte molto ...

'U&D - Speciale La scelta' : Lorenzo e Claudia vincono la gara degli ascolti col 17 - 8% : Il giorno successivo alla mesa in onda dell'ultimo Speciale di Uomini e Donne in prima serata, alcuni blog hanno fatto un bilancio sugli ascolti che hanno fatto registrare le tre puntate dedicate alle scelte dei 4 protagonisti del Trono Classico. Il fidanzamento tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi è stato il più seguito dal pubblico (17% di share), al secondo posto si piazza il "no" di Andrea Dal Corso a Teresa Langella, mentre all'ultimo i ...

Sanremo Young 2019/ Diretta ed eliminati : ospiti e scontro con la scelta di U&D : Sanremo Young 2019, terza serata Diretta ed eliminati: Mahmood e Lorella Cuccarini ospiti. Duetti con l'Academy di SanremoYoung.

Anticipazioni U&D - la scelta di Gemma Galgani : avrebbe detto 'no' a Rocco : Il castello è diventato ormai la location abituale delle scelte di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Nelle ultime settimane sono andate in onda le tanto discusse ed interessanti scelte di Lorenzo Riccardi con il sì di Claudia Dionigi e quella di Teresa Langella culminata con il rifiuto di Andrea Dal Corso. Oggi è stata registrata una nuova ...

Speciale U&D spoiler - la scelta di Luigi : Irene avrebbe risposto 'sì' : Questa sera in prima serata su canale 5 andrà in onda l'ultima puntata dello Speciale di Uomini e donne dedicata alle scelte dei due tronisti Luigi Mastroianni e Iva Gonzales. Le registrazioni delle scelte sono già state effettuate da qualche giorno e già le prime indiscrezioni cominciano a trapelare ancor prima della messa in onda del terzo appuntamento del 1 marzo. Stando ai rumors, Luigi avrebbe scelto Irene Capuano, la quale avrebbe risposto ...

Spoiler U&D - Martina Sebastiani attacca Andrea Dal Corso : 'Mi ha cercata dopo la scelta' : Andrea Dal Corso è salito alla ribalta del gossip italiano per essere stato corteggiatore di Mara Fassone prima e Teresa Langella poi. Ma anche per essere stato tentatore di Martina Sebastiani a Temptation Island. La ragazza, all'epoca fidanzata, era letteralmente crollata sotto il colpi del savoir-faire del ragazzo originario di Mirano. Qualche settimana fa, a Uomini e Donne, è andata in onda una delle scelte più discusse della storia del ...

U&D anticipazioni : Andrea e Teresa si sono rivisti durante la scelta di Ivan : Clamoroso colpo di scena durante la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, registrata oggi 28 febbraio negli studi Elios di Cinecittà. Protagonista indiscussa è stata la tronista Teresa Langella, la quale ha dichiarato di aver incontrato Andrea Dal Corso durante la scelta di Ivan Gonzalez per un confronto a pochi giorni dalla non scelta. Uomini e Donne trono classico: Andrea vuole una seconda chance con Teresa Scendendo nel ...

Speciale U&D-la scelta : Mastroianni avrebbe preferito Irene a Valentina : Febbraio per Uomini e Donne è stato il mese delle scelte. Dopo la puntata dedicata a Teresa Langella che ha ricevuto un "no" da Andrea Dal Corso, e quella incentrata su Lorenzo Riccardi che invece è andato incontro ad un "sì" da parte di Claudia Dionigi, è giunto il turno di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Quest'ultimo, stando alle indiscrezioni diffuse da "Il Vicolo delle News", avrebbe scelto Irene Capuano. Il 25 e 26 febbraio sono state ...

Anticipazioni U&D la scelta : ci sarebbe stato il lieto fine per Ivan e Luigi : Mancano pochi giorni al terzo e ultimo appuntamento dello Speciale di Uomini e Donne dedicato alle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales. La puntata andrà in onda venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5 e molti fan di Maria De Filippi sono in trepida attesa per conoscere le scelte dei due tronisti e soprattutto sapere se ci sia stato il tanto atteso lieto fine. Le registrazioni al castello sono avvenute in questi giorni e sono già ...

La scelta di Luigi - gli spoiler dalla villa di U&D : alla fine avrebbe preferito Irene : Anche per Luigi Mastroianni è giunto il momento della tanto attesa scelta, che gli spettatori e fan di Uomini e donne avranno modo di vedere in onda il prossimo venerdì in prime time, nel corso del terzo e ultimo appuntamento speciale serale con la trasmissione di Maria De Filippi. Intanto, però, arrivano già i primi spoiler su quello che è successo all'interno della famosa villa, compreso il nome della corteggiatrice che alla fine Luigi avrebbe ...

Anticipazioni U&D : dopo la mancata scelta - la Paragoni potrebbe ripartire da Andrea : Le Anticipazioni di Uomini e donne continuano a concedere ampio spazio alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, che andranno in onda su Canale 5 probabilmente venerdì 1 marzo. I due tronisti hanno già registrato il weekend in villa insieme alle rispettive corteggiatrici e di recente sono stati protagonisti anche delle feste di fidanzamento nel castello medievale. Stando a quanto riportano da Il Vicolo delle News, lo spagnolo ha concluso ...