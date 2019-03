Tav,Ue:i bandi sono solo un primo passo

La pubblicazione degli 'avis de marche' sulla Tav da parte della Telt "è unnecessario" ma "ne serviranno altri" per scongiurare il rischio di perdere i fondi Ue. "Se i lavori non procedono come previsto a causa di ritardi o altre ragioni, il contributo Ue sarebbe ridotto in base al principio "se non usi i fondi li perdi". Lo ha puntualizzato il portavoce della Commissione Ue per i trasporti, Enrico Brivio, precisando inoltre che la pubblicazione dei"non crea nuovi obblighi giuridici o finanziari".(Di lunedì 11 marzo 2019)

