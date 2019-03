Salisburgo-Napoli in tv | orario d’inizio | data e su che canale vederla Programma e

Europa League - record di spettatori in tv per Napoli-Salisburgo : Ascolti Tv Europa League – Ottimo risultato per il Napoli, che nella gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League regola gli austriaci del Salisburgo con un netto 3-0, che permette ai partenopei di ipotecare la qualificazione al prossimo turno della competizione. Le reti iniziali di Milik e Fabian Ruiz, oltre all’autogol […] L'articolo Europa League, record di spettatori in tv per Napoli-Salisburgo è stato ...

Highlights Napoli-Salisburgo 3-0 - VIDEO e sintesi Europa League : Il Napoli di Carlo Ancelotti liquida per 3-0 il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: allo stadio San Paolo la formazione partenopea chiude la pratica nel primo tempo con le marcature di Milik e Ruiz ed arrotonda nella ripresa con l’autogol del pessimo Onguene, e può guardare con fiducia alla sfida di ritorno in Austria di giovedì prossimo. Di seguito gli ...

Il Napoli si riscatta in Europa League - tre gol al Salisburgo e quarti ipotecati : Napoli. Buona la prima per il Napoli che batte 3-0 il Salisburgo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Allo Stadio San Paolo le reti di Milik, Fabian Ruiz e l'autogol di ...

Video/ Napoli-Salisburgo - 3-0 - : highlights partita - Europa League - andata ottavi - : Video Napoli-Salisburgo, risultato finale 3-0,: tris partenopeo nell'andata degli ottavi di Europa League, a segno Milik, Fabian Ruiz più un'autorete

Napoli-Salisburgo - le pagelle : Meret super - Milik non sbaglia : pagelle NAPOLI. Meret 7,5 - Salva l'imbattibilità con tre interventi da campione nella ripresa. Hysaj 6 - Ordinaria amministrazione, bada al sodo senza troppi fronzoli. Koulibaly 6,5 - Giganteggia ...

Napoli-Salisburgo 3-0 - pagelle / Il Napoli deve temere solo se stesso : MERET. Il Meret ritrovato dopo il rosso della domenica nera di Rocchi (e non solo). Stasera ci sono solo applausi per il giovane pipelet del Napule. Sin dall’inizio. Ma è nella ripresa che comincia lo show di Meret: su Dabbur, su Junuzovic e ben due volte sull’entrante Gulbrandsen – 7,5 All’inizio mi è sembrato meno sicuro del solito, ancora sotto la botta del colpo di domenica, però poi ha tirato fuori alla grande il carattere che ha. Ha ...

Riscatto in Europa League. Napoli - quarti ipotecati : travolto 3-0 il Salisburgo : L'Europa per dimenticare la Juventus. Il Napoli cala il tris al Salisburgo al San Paolo e prova a cacciare in archivio l'amarezza seguita al ko con i bianconeri. La squadra di Ancelotti si aggiudica nettamente il primo round degli ottavi e prenota il passaggio del turno in Europa League. Ma non è st

Il Napoli spazza via il Salisburgo : secco 3-0 e quarti di finale ipotecati : Il Napoli di Carlo Ancelotti non sbaglia l'approccio in casa contro il temibile Salisburgo che viene sconfitto per 3-0 frutto delle reti di Milik, alla prima gioia stagionale in Europa, di Fabian Ruiz ...

Il Salisburgo : “Stessi tiri in porta del Napoli - ma finisce 0-3” : La reazione degli austriaci La sconfitta per 3-0, rimediata dal Salisburgo al San Paolo contro il Napoli nella sfida valida per gli ottavi di finale di Uefa Europa League, non ha lasciato indifferenti gli austriaci. Ecco, infatti, la foto postata sul sito ufficiale della FC Red Bull Salzburg, accompagnata da un titolo eloquente: “Deludente notte all’ombra del Vesuvio”. “Stessi tiri in porta, ma finisce 0-3” Questa ...

VIDEO – Napoli-Salisburgo 3-0 - i gol e gli highlights : Gli highlights Il Napoli, al termine di una partita intensa, ha battuto il Salisburgo per 3-0. Gli azzurri potranno dunque contare su un importante vantaggio di tre reti, in vista della sfida di ritorno in terra austriaca. Una sfida che varrà la qualificazione ai quarti di finale dell’edizione 2018-2019 dell’Uefa Europa League. Ecco il VIDEO con gli highlights della gara di questa sera, vinta dagli uomini di Carlo Ancelotti, ...

Europa League. Il Napoli ipoteca i quarti - Salisburgo battuto 3-0 : Napoli sempre aggressivo, un rasoterra di Junuzovic dalla distanza, di poco a lato, è l'unica nota di cronaca del Salisburgo nel primo tempo. Decisamente più pericolosi gli austriaci nei primi ...

Napoli - Ancelotti : 'A Salisburgo senza fare calcoli. Insigne? Ha giocato 90' con la Juve' : Soddisfatto ma non troppo Carlo Ancelotti dopo il 3-0 del suo Napoli al Salisburgo nell'andata degli ottavi di Europa League. "Abbiamo fatto un buon risultato ma ci sono ancora 90' da giocare - ha ...

Napoli-Salisburgo - Ancelotti : “Buon risultato - ma non facciamo calcoli” : NAPOLI STRASBURGO 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro il Salisburgo in Europa League: “E’ un buon risultato, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare e non vanno fatti calcoli. Se li facciamo rischiamo grosso, come nel finale. Oggi […] L'articolo Napoli-Salisburgo, Ancelotti: “Buon risultato, ma non facciamo ...

Napoli-Salisburgo 3-0 - per Corriere e Gazzetta quarti in cassaforte : GdS: quarti “ipotecati”, Ruiz un “artista” A seguito della vittoria del Napoli per 3-0 sul Salisburgo, negli ottavi di finale di Europa League, alla Gazzetta dello Sport si sono comprensibilmente sbilanciati, definendo i quarti “in cassaforte” (come da titolo e foto che seguono, tratti dall’edizione web della “rosa”). All’interno del pezzo, ad opera di Mimmo Malfitano, si legge che il ...