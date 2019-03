Patrizia Rossetti - il momento più difficile : matrimonio finito dopo 7 anni : "Da quando Rudy non c'è più..." : momento molto difficile per Patrizia Rossetti. La storica annunciatrice di Rete 4, protagonista di tante televendite, ha chiuso dopo 7 anni il matrimonio con Rudy Londoni, cameraman Mediaset. La loro relazione, come ha raccontato la stessa Rossetti, 59 anni, al settimanale DiPiù, è terminata al term