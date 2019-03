Paragone attacca Giorgetti | Parla per gli Usa?

Muriel e quel Paragone azzardato : adesso l’attaccante colombiano non può più sbagliare : Luis Muriel, un talento enorme ma la carriera fino al momento è stata al di sotto delle aspettative. Il colombiano ha iniziato a diventare grande con la maglia del Lecce, tecnica, corsa e grande qualità ma anche concreto in fase realizzativa, Muriel ha subito fatto innamorare tutti. quel paragone è arrivato spontaneo, quasi naturale: Ronaldo, il fenomeno ex Inter. Forse troppo azzardato. Poi una fase un pò calante, altre esperienze in ...