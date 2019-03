In un nuovissimo video gameplay il lead designer di Sekiro | Shadows Die Twice ci mostra

eurogamer

(Di lunedì 11 marzo 2019) IldiDieha condiviso un interessante filmato di gioco nel quale possiamo avere un assaggio di alcune fasi di gioco più avanzate in cui combo micidiali e parry perfette non si sprecano.Il, riporta Siliconera, è stato trasmesso in occasione di un evento sul palco del PlayStation Japan Countdown, e ha inizio al minuto 1:01:04 del filmato. Possiamo vedere lo scontro con un mini-boss, in seguito al minuto 1:28:00 inizia a giocare il producer e DJ TeddyLoid, grande fan di From Software. Infine, al minuto 1:35:15, possiamo vedere qualche skill di alto livello grazie al gameMasaru Yamamura, che si è esibito anche in una serie di parry realizzati con un tempismo perfetto.Ecco di seguito la live:Leggi altro...

