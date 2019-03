Iceberg verdi | mistero risolto | non si tratta di alghe

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Quello degliè unche va avanti sin dai primi del Novecento quando vennero notati durante le spedizioni al Polo Sud. Non è mai stata data una spiegazione a tale fenomeno fino ad ora, grazie alla ricerca di Oceans pubblicata su Journal of Geophysical Research. Secondo la ricerca, il colore dipenderebbe dalla polvere di ossidi di ferro trasportata dall’interno del continente. La polvere assorbe la luce di lunghezza d’onda giallo-arancio, quella che viene riflessa ha tonalità di lunghezza d’onda del verde. Ecco spiegato il motivo del particolare colore di questi. Stephen Warren, glaciologo dell’Università di Washington che si occupa di ghiaccisin dal 1988 ha spiegato: «Salendo sopra unverde la prima cosa che si nota non è il colore, ma la particolare purezza del ghiaccio, al suo interno non ci sono bolle d’aria che riflettono la luce, ...

