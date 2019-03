Fumare le e-sigarette aumenta del 55% il rischio di infarto

Gabriele Micalizzi : "Quando arriva il colpo pensi : è così che devo morire. E poi cerchi le sigarette : 'fammi Fumare va'" : Gabriele Micalizzi racconta di quando ha creduto di essere morto, dopo l'esplosione di un razzo dell'Isis a Barghuz, in Siria, l'11 febbraio, mentre faceve il suo mestiere da fotoreporter. "Quando arriva il colpo, non senti dolore. Non senti niente. Ti trovi per terra, il sangue ti copre la vista", scrive in un articolo per Il Corriere della Sera:Non ti muovi. Intorno, il silenzio. Dici: va beh, è così che devo morire. Allora ...

Le sigarette elettroniche funzionano per smettere di Fumare? : (foto: Alberto Pizzoli/Getty Images) The New England Journal of Medicine segna un punto a favore delle sigarette elettroniche, almeno per quanto riguarda le strategie scientificamente dimostrate che possano allontanare gli adulti dalla dipendenza dal fumo. Secondo quanto appena pubblicato sulla rivista in base a una ricerca condotta nel Regno Unito, l’utilizzo della ecig come strumento per abbandonare il vizio dà maggiori speranze rispetto ...

Le sigarette elettroniche sono efficaci per smettere di Fumare - dice una nuova ampia ricerca : Funzionano meglio dei sistemi tradizionali, come gomme da masticare e cerotti a base di nicotina, ma vanno comunque usate con qualche precauzione