Emerson | la confessione della figlia dell’ex calciatore | “Mio padre non vuole più vedermi

(Di lunedì 11 marzo 2019) Karolayne Alexandre Da Rosa, ladell’ex, è stata ospite di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live su Canale 5 dove ha parlato del suo complicato rapporto con il: “È veramente difficile essere qui, perché non ne ho mai parlato e mi fa molto male. Ho sofferto tanto quando i miei genitori si sono separati, ero piccola e all’età di 11 anni mi sono sfogata sul cibo, fino ad arrivare a portare una taglia 42 da donna. Oggi non vedo mioda tre anni, di punto in bianco non è più venuto in Italia a trovarmi”, ha rivelato. Conosciuto con il soprannome “il Puma”,ha giocato nella Juventus, nel Milan e nella Roma.“Come papà sono una sportiva, ho iniziato a giocare a tennis e faccio tornei a livelli internazionali – ha proseguito Karolayne -. Lui però non mi ha mai appoggiata, per questo ...

