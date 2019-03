Calcio, Zidane torna al Real Madrid

E' arrivata la conferma ufficiale: Zinedineè il nuovo allenatore del. Il tecnico francesecosì sulla panchina merengues che aveva lasciato soltanto nove mesi e 8 giorni fa. Per il francese contratto fino a giugno 2022. Prende il posto di Santiago Solari che ad ottobre scorso era stato chiamato in prima squadra per sostituire l'esonerato Lopetegui. Alle ore 20 al Bernabeu ci sarà la conferenza di presentazione diche avrà al suo fianco il presidente Florentino Perez.(Di lunedì 11 marzo 2019)

CorSport : «#Zidane ha detto no al #RealMadrid, c'è l'offerta della #Juventus» ?? - tuttosport : Clamoroso, El Chiringuito: «#Zidane oggi firma per il #RealMadrid» - tuttosport : El Pais: «#Zidane ha detto no al #RealMadrid, c'è l'offerta della #Juve»? -