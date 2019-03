Sfugge a controlli, ucciso palestinese

Unalla guida di un'auto è statodalla polizia israeliana in Cisgiordania dopo che ha tentato di eludere un posto di blocco allestito per catturare ladri. Due complici sono riusciti a fuggire.Nel bagagliaio gli agenti hanno trovato attrezzi per scassinare e merci rubate. I poliziotti avevano istituito il posto di blocco nella Valle del Giordano,dopo una segnalazione. Durante il controllo di un'auto,un'altra ha superato la fila accelerando verso un agente che intimava l'alt.L'agente ha sparato,uccidendo.(Di domenica 10 marzo 2019)

