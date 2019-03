Matteo fa festa con cravatta e capitan Baresi

Festa per i 46 anni di Matteo Salvini con gli Amici della Lirica - oltre 200 invitati : dal console russo a Franco Baresi : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'Hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Regionali Sardegna - perché Matteo Salvini non può far festa : i due "dati nascosti" nel voto : Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna, ma Matteo Salvini non festeggia. Il testa a testa tra Christian Solinas e il candidato del centrosinistra Zedda è più serrato del previsto e nasconde, exit poll alla mano (scrutinio iniziato solo alle 7 di lunedì 25 febbraio), almeno due verità da

Bulgari - festa di celebrities : anniversario con Bella Hadid - Matteo Bocelli e Jasmine Sanders : Fiaccole nella cavea. Sventagliare di fari sulle cupole dell'Auditorium Parco della Musica. Party rock&chic. Compleanno glam&global. Con maratona di celebrities, cantanti e dj che hanno come parola d'...

San Valentino 2019 - Matteo Salvini su Twitter e Facebook “Festa da abolire” : San Valentino 2019, Matteo Salvini su Twitter e Facebook “Festa da abolire” Oggi è San Valentino, per tutti. Anche per chi non si è soliti pensare. Per esempio, per il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Tra chi decide di festeggiarlo, chi sceglie di accantonarlo per necessità o per decisione, c’è anche il vicepremier leghista. Primo mattino, una foto e un post. Matteo Salvini guarda fuori, occhi verso il sole che ...

Sea Watch - lo sbarco a Catania : festa tra gli immigrati - parte il circo contro Matteo Salvini : Dopo dodici giorni in mare, cinque dei quali passati in rada a Siracusa, la Sea Watch è arrivata al porto di Catania, dove è iniziato lo sbarco dei 47 migranti a bordo. Dietro lo sbarco a Catania potrebbe esserci una mossa politica per ottenere un cambio di procura e, dunque, l'indagine sulla Ong te

Sea Watch - Matteo Salvini sfotte i manifestanti per lo striscione sgrammaticato : Sulle coste del mare di Siracusa, si mobilitano i militanti favorevoli allo sbarco dei 47 migranti della Sea Watch, la Ong battente bandiera olandese da giorni bloccata in mare. E in un servizio del Tg3 vengono mostrati tre di questi manifestanti, che sventolano un improbabile striscione, il quale r

Matteo Salvini e la manifestazione Pd pro-migranti : "In piazza renziani - martiniani e...". Sinistra a pezzi : "I renziani, i martiniani, orlandiani, marziani e venusiani saranno a Milano per una grande marcia a favore dell'immigrazione". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev