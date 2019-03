Formula E - Bird vince l' ePrix di Hong Kong

Formula E - E-Prix Hong Kong : Bird sperona Lotterer e fa il dragone cinese : Sam Bird fa il dragone cinese e conquista l'E-Prix di Hong Kong. L'inglese della Virgin Racing, però, è sotto investigazione perché nel finale ha tamponato e sorpassato il leader Lotterer, causandogli ...

Formula E - A Santiago vince Bird : Sam Bird ha vinto lePrix di Santiago, terzo appuntamento della stagione di Formula E. Il pilota inglese della Envision Virgin Racing ha conquistato la vittoria a Parque OHiggins, tagliando il traguardo davanti alla Mahindra di Pascal Wehrlein e alla BMW di Alexander Sims che, però, è stato penalizzato e ha ceduto il podio allAudi di Daniel Abt.Tre protagonisti fuori dai giochi. Loccasione di mettere le mani sulla vittoria era talmente ghiotta ...

Sam Bird : “La Formula E non è una punizione” : Il pilota di Formula E Sam Bird ha puntato il dito contro il “servizio civile” stabilito dalla FIA per Max Verstappen, che lo scorso weekend è stato alla gara in Marocco come “osservatore dei commissari”, cosa che al 21enne è piaciuta: “Ovviamente avevo seguito un po’ la Formula E in TV, ma non ero mai […] L'articolo Sam Bird: “La Formula E non è una punizione” sembra essere il primo su ...