Strade Bianche femminile 2019 | Annemiek van Vleuten in trionfo con un attacco da

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019)vanè la vincitrice della, primo appuntamento stagionale per il Women’s WorldTour. Nella quinta edizione in rosa della classica ciclistica toscana, la 36enne olandese ha chiuso in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo a Siena sorprendendo le dirette avversarie con unai 12 km dalla conclusione. La giornata ha visto le atlete fronteggiarsi sulla distanza di 136 km, di cui circa una trentina da percorrere sugli otto settori in sterrato in programma, resi ancora più impegnativi dalla impressionante quantità di polvere presente sul tracciato. La campionessa mondiale a cronometro in forza alla Mitchelton Scott ha conquistato il successo grazie ad una perfetta scelta di tempo, resistendo poi senza troppe difficoltà sul durissimo strappo conclusivo di via Santa Canterina. Hanno completato il podio la danese Annika Langvad ...

JumboVismaRoad : ???? Strade Bianche (1.UWT) ?? Siena >> Siena ????? 184 km ? 10:35 ?? ~15:29 #?? #StradeBianche ?? Eurosport / Eurospo… - decathlonitalia : Oggi c’è un motivo in più per non frenare il buon umore: parte la Gran Fondo Strade Bianche. #gfstradebianche - Eurosport_IT : Tre anni fa lo storico tris di Fabian Cancellara alla Strade Bianche: che gara, che finale, che campione ????????… -