Roma | problema al polpaccio per Zaniolo

Serie A Roma - problema muscolare per Manolas. Salta Empoli e Spal : Roma - Il nuovo tecnico della Roma, Claudio Ranieri , dovrà affrontare le prime partite della propria gestione senza Kostas Manolas . Il difensore greco, infatti, si è fermato a motivo di un problema ...

Infortunio De Rossi - problema al polpaccio e cambio durante Porto-Roma : Infortunio DE Rossi – Per Daniele De Rossi la gioia per il calcio di rigore trasformato con freddezza al minuto 37 e finora decisivo contro il Porto per il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League per la sua Roma è durata soltanto pochi minuti. Quando sono trascorsi infatti appena altri 8 […] L'articolo Infortunio De Rossi, problema al polpaccio e cambio durante Porto-Roma proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

DiMartedì - il ritorno di Romano Prodi : "Qual è il suo problema" - la barzelletta su Matteo Salvini : Dopo le primarie Pd, a caldissimo, ha detto che sta pensando di riprendere la tessera del partito. Di un partito spostato a sinistra che ora, con Matteo Renzi ridotto a comparsa, sente più suo. Si parla di Romano Prodi, che dopo queste parole è tornato ad impazzare anche in televisione. Il Mortadell

Motocross - GP Argentina MXGP 2019 : Romain Febvre si impone nella Qualifying race - Antonio Cairoli out per un problema tecnico : Giornata di esordio in quel di Neuquen (Argentina) per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Motocross. nella classe MXGP è stato il francese Romain Febvre su Yamaha ad imporsi nella Qualifying race con 4″306 di vantaggio sul belga Julien Lieber (Kawasaki) e con 6″356 sull’altro belga Jeremy Van Horebeek (Honda). Una corsa dalle mille emozioni, con lo sloveno Tim Gajser (Honda) nel ruolo di leader lungamente ma poi protagonista ...

Milan-Sassuolo - Gattuso : “Suso non è un problema - Cutrone deve lavorare. Romagnoli? Resterà al Milan” : Conferenza stampa per Rino Gattuso alla vigilia di Milan-Sassuolo. Il tecnico dei rossoneri ha affrontato diversi temi, tra cui il momento ‘no’ di Suso, l’interesse di alcuni top club per Alessio Romagnoli, l’imminente rientro di Mattia Caldara e le condizioni di Franck Kessié, uscito malconcio dal match di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le parole dell’allenatore milanista. Sui 60 mila di San Siro ...

Maltempo Roma - Municipio I : “Nessun problema per alberi nelle scuole gestiti direttamente da noi “ : “Dall’anno scorso il Municipio, preso atto che il dipartimento Ambiente del Campidoglio non era in grado di provvedere alla manutenzione delle alberature scolastiche e intendendo garantire la sicurezza dei bambini dopo l’ennesimo schianto di un pino alla scuola Leopardi, ha preso in carico la manutenzione delle alberature all’interno dei giardini di tutte le scuole del Municipio. Dopo un’accurata campagna di ...

Crisi Ex-province - GIARRIZZO - M5S - : impegno a Roma per risolvere problema. : A testimoniare il costante impegno a supporto dell'economia degli enti locali siciliani, il Deputato Nazionale M5S Andrea GIARRIZZO ha voluto dare risposta alle istanze allarmistiche lanciate dai ...

Laureus World Sports Awards : Djokovic Romantico con Jelena - ma c’è un problema col bacio… [VIDEO] : Laureus World Sports Awards, Novak Djokovic si è esibito in un bacio romantico con la compagna Jelena, con tanto di rossetto stampato in volto Laureus World Sports Awards, Novak Djokovic sarà uno dei grandi protagonisti della serata di Montecarlo. Sul red carpet il tennista serbo si è presentato ovviamente con la bellissima compagna Jelena, spronato dai fotografi ad esibirsi in un bacio appassionato. Nole ha acconsentito, ma è rimasto ...

Anno giudiziario - Pignatone : 'Il problema di Roma è la corruzione' : LEGGI ANCHE Anno giudiziario, il Pg Salvi: 'Roma tra le città più sicure al mondo': nel 2018 dimezzati gli omicidi In tema di lotta alla criminalità organizzata, il capo dei pm Romani ha affermato ...

Roma - Nzonzi difende Koulibaly : 'Problema razzismo in Italia' : Il francese, campione del Mondo, non usa giri di parole: 'Penso che il problema razzismo esista, perché episodi del genere sono già successi varie volte. Di certo Koulibaly non andava punito: in una ...

In You 2 su Netflix una potenziale redenzione di Joe - ma resta il problema di Romanticizzare uno stalker assassino : L'arrivo di You 2 su Netflix non è imminente ma le riprese cominceranno a breve: la piattaforma ha annunciato che molto presto diffonderà i nuovi episodi della serie diventata rapidamente un fenomeno virale durante le festività natalizie, nonostante le polemiche suscitate per l'argomento trattato. Contrariamente alla sua solita policy - Netflix non divulga i dati sulle visualizzazioni delle sue serie tv - per You la piattaforma ha fatto ...

Rifiuti di Roma - denuncia anche l euro ordine dei medici : "Si rischia grave problema sanità" : L'emergenza Rifiuti di Roma sta lentamente trasformando una delle cittá piú affascinanti e visitate del mondo in una discarica a cielo aperto. Non a caso, la situazione Romana ha giá attirato l'...

