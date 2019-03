Modica | i 5 anni della Comunità Val di Noto

Casting per un corto per i 20 anni di Anffas a Modica : Per i suoi venti anni l'Anffas sta realizzando un corto. Per questo sabato 16 marzo si terranno dei Casting. Servono un bambino ed una bambina

Danni maltempo a Modica : centinaia di pali telefonici a terra : Danni maltempo a Modica: i pali del telefono abbattuti dal forte vento e grave danno per l’agricoltura. Il forte vento a provocato Danni ingenti.

Modica - ex parco giochi abbandonato da anni FOTO : Un piccolo ex parco giochi abbandonato da anni in una traversa di via Risorgimento al quartiere Sorda di Modica. La denuncia di un residente

Maltempo dai Balcani a Modica : il bilancio dei danni : Il forte Maltempo giunto dai Balcani a Modica ha fatto registrare ingenti danni. Il via alla conta dei danni: contrada Gisirotta è la più colpita

Chiuso il cimitero monumentale a Modica : verifica danni maltempo : Chiuso a Modica il cimitero monumentale e solo per oggi le scuole di ogni ordine e grado. A causa dei danni provocati dal forte vento di ieri.

La Contea di Modica nei primi anni del Cinquecento : Un mondo che rimbalzò agli onori della cronaca storica e della ribalta internazionale per aver fatto da quinta alla scoperta dell'America. La storia della piccola Contea di Modica s'inscrive, infatti,...

Maltempo Modica - danni per il forte vento : alberi spezzati e cartelloni divelti : cartelloni pubblicitari divelti nella zona del Polo commerciale a Modica e diversi alberi spezzati. Decine le chiamata a vigili del fuoco di Ragusa

Modica - oltre 4 anni di carcere per un 25enne Modicano : La Polizia di Stato di Modica esegue provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di un noto pluripregiudicato Modicano, G.N. 25enne

Modica - l'addio a Vanessa morta a 18 anni per un incidente : Oggi a San Pietro si sono svolti i funerali di Vanessa, la giovane studentessa Modicana morta in un incidente stradale. l'addio commosso dei compagni

Modica - Vanessa muore a 18 anni a bordo del suo scooter mentre torna da scuola : “Sarà dura” : Vanessa Denaro, 18enne studentessa dell'istituto Alberghiero di Modica, è morta in seguito ad un incidente stradale mentre tornava da scuola a bordo del suo scooter: è stata sbalzata da un'auto per cause ancora in via di accertamento. Lo scorso agosto un suo compagno di classe è morto in circostanze simili: "Da oggi fai compagnia a Ciccio, ci mancherete".Continua a leggere

Oggi a Modica i funerali di Gianni Gibaldi : Si terranno Oggi pomeriggio i funerali di Gianni Gibaldi, presidente della scuola di calcio Azzurra Modica, morto a 68 anni. Lutto nel mondo calcio

Modica - conclusi i lavori di allargamento dell'incrocio di c.da Cannizzara : Sono stati conclusi i lavori di allargamento dell'incrocio di contrada Cannizzara a Modica. Sono costati complessivamente 88 mila euro.