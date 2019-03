Lo stallo sarà superato e l' impasse sarà servita a Lega e M5S

huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) La vecchia saggezza popolare dice che le previsioni son fatte per essere smentite. La prudenza vorrebbe perciò che non ci si provasse nemmeno a farle. Soprattutto se esse sono rivolte a un ambito altamente imprevedibile e con mille variabili in campo quale è quello della politica. La mia previsione è che quello che il presidente Giuseppe Conte ha chiamato "" saràin extremis per reciproco interesse (la politica non è altro che questo: convergenza di interessi). Ma esso non sarà passato invano: lacomunque saràalle due forze di governo per marcare le loro differenze.Cosa quanto mai opportuna nel momento in cui le elezioni europee si avvicinano e pentastellati e leghisti hanno bisogno di rinsaldare la specifiche identità rispetto al proprio elettorato. La differenza più marcata fra le due ...

