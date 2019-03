Le proteste in Algeria | spiegate

Elezioni Algeria - le proteste non fermano Bouteflika : l’anziano presidente verso la ricandidatura. Tra crisi e mancate riforme : In Algeria, oggi, è la domenica decisiva. Alle 21 scadrà il termine per presentare le candidature per le prossime Elezioni presidenziali. Dopo le proteste che da ormai 10 giorni continuano in tutto il paese – oggi sono tornati in piazza gli studenti – si capirà se l’attuale presidente, Abdelaziz Bouteflika, sarà disposto a fare un passo indietro e a rinunciare al quinto mandato. Al momento il presidente, in sella da quasi 20 ...

Algeria - proteste contro ricandidatura di Bouteflika : decine di feriti - : Secondo i media, 56 poliziotti e 7 manifestanti sono stati feriti negli scontri avvenuti ad Algeri durante la marcia contro la corsa del presidente per un quinto mandato. Migliaia le persone in strada,...

Ci sono grosse proteste in Algeria : Contro il presidente che oggi compie 82 anni, è molto malato e da sette non parla in pubblico: e che però si vuole candidare per un quinto mandato

Algeria - polveriera pronta a esplodere : l’eroina Jamila guida le proteste in piazza : Secondo venerdì di collera contro la candidatura del presidente: in piazza l’anziana rivoluzionaria

Algeria : ancora proteste contro quinta candidatura Bouteflika : TUNISI - Migliaia di persone sono scese di nuovo in piazza in varie città dell'Algeria, in particolare nella capitale per protestare contro la quinta candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika. ...

C'è tanto calcio nelle proteste in Algeria : Come spiegava già mesi fa il sito del quotidiano francofono Liberté, gli spalti degli stadi sono diventati da diverso tempo e in mancanza d'altro un luogo di espressione politica della gioventù . ...