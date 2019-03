I NUMERI Una buona notizia | e una cattiva | per le imprese del Sud

100 volte Federer : i NUMERI di una leggenda del tennis : Era il 4 febbraio 2001 quando un giovanissimo Roger Federer , appena 19enne, batteva a Milano in finale il francese Julien Boutter in tre set e vinceva il suo primo titolo Atp. A distanza di 18 anni ...

Juventus Ronaldo una macchina da gol e da soldi : i NUMERI dell’affare : Juventus Ronaldo – Cristiano Ronaldo macchina da gol e soldi . Dopo aver portato il ‘suo’ numero 7 alla Juventus con un investimento, per la società bianconera, di 100 milioni di euro (più altri 12 di oneri accessori), dopo soli sette mesi sono già visibili i vantaggi di questo affare, non solo in campo. Vediamoli nel […] L'articolo Juventus Ronaldo una macchina da gol e da soldi : i numeri dell’affare proviene da ...

Consiglio comunale di Poggibonsi - i NUMERI del 2018 : La Commissione per la 'tutela civica' si è riunita una volta così come quella dedicata a 'istruzione, cultura e sport'. Sono state dodici le interrogazioni, interpellanze e mozioni promosse dai ...

Conte e Tria : 'Nessuna preoccupazione'. Di Maio : 'In passato truccati i NUMERI'. Padoan : 'E' il prezzo dello spread alto' : 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è la reazione del presidente del Consiglio. Per il ministro dell'Economia i dati non intaccano la fiducia sul debito italiano, dati allarmanti per ConfindusTria che invoca l'apertura dei cantieri, i sindacati temono ripercussioni sull'occupazione