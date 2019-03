Tav | Salvini | «Io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi Sono coerente | i bandi devono

Ultimatum di Salvini : il Governo cade senza Tav : Non accetta discussioni sterili e manfrine. Matteo Salvini si definisce un uomo del fare, proviene dalla cultura del centrodestra. I

Tav - Salvini : il governo non salterà : 9.10 "Far saltare il governo per la questione della Tav? No:sono contento di quello che il governo ha fatto in questi 9 mesi". Così il vicepremier Salvini a Rtl 102.5."C'è la riforma della scuola, della giustizia,l'autonomia, l'abbassamento delle tasse per i dipendenti,delle accise", ha aggiunto. "Di Maio mi ha definito un irresponsabile? Io sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi (...). Lunedì devono partire 4 bandi per i lavori in ...

Tav - Di Maio : “Di Maio : “Salvini minaccia crisi? Irresponsabile”. E Castaldo : “Noi azionisti di maggioranza del governo” : “Salvini minaccia la crisi sul Tav? Sono sbalordito, abbiamo solo chiesto la ridiscussione integrale dell’opera, come previsto dal contratto. E cosa fa il leader della Lega? minaccia pure di far cadere il governo? Irresponsabile“. A rivendicarlo è stato Luigi Di Maio, al termine dell’assemblea congiunta con i parlamentari M5s, dopo che il ministro dell’Interno, per la prima volta, non aveva escluso di chiudere ...

Tav - alta tensione nel governoMa Salvini : "Avanti con Conte" : Scontro Lega-M5s sulla Tav. Salvini: "Se vanno fino in fondo ci vado anche io". Di Maio: "Irresponsabile". Ma poi il leader del Carroccio prova a spegnere le polemiche: "Andremo avanti" Segui su affaritaliani.it

Salvini : non faccio saltare il governo ma la Tav si deve fare : Roma, 8 mar., askanews, - "Far saltare il governo per la questione della Tav? No: sono contento di quello che il governo ha fatto in questi nove mesi", ma la costruzione della Tav "non va fermata": ...

Matteo Salvini - diktat a Luigi Di Maio sulla Tav : "Non mollo finché campo" : Colpo su colpo. Dopo le schermaglie di giovedì sera, Matteo Salvini ribadisce la sua posizione, nettissima, sulla Tav. L’Alta velocità, ha sottolineato in un'intervista a Rtl, "la vuole la maggior parte degli italiani. Dobbiamo essere collegati con la Francia e con il resto dell’Europa". E ancora: "

Tav - Salvini : "Ok revisione - ma opera va fatta" : "Va bene la revisione, ma l'opera va fatta ", così Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5. Il vicepresidente del Consiglio spiega: "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono ...

Tav - Salvini : io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi : "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. Non si può fermarla e conto che il buon senso ...

Salvini dice di non voler far cadere il governo - ma i bandi Tav devono partire : Matteo Salvini ha respinto l'accusa di essere un "irresponsabile" rivoltagli da Luigi Di Maio ma ha ribadito che sulla Tav non mollerà e assicurato che il governo deve andare avanti. "Io irresponsabile?", si è chisto il vicepremier leghista intervenendo a Rtl 102,3, "no, sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi. Comunque non mi scandalizzo, ho sempre lavorato per riavvicinare le posizioni, devono partire i bandi per ...

Tav - Salvini : 'Lunedì partono i bandi - no a stop' | : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Sergio Mattarella - perché è il migliore alleato di Matteo Salvini nel caos-Tav : Luigi Di Maio spacciato : Caos Tav. Caos assoluto, con il governo appeso a un filo. Matteo Salvini minaccia la crisi, Luigi Di Maio gli dà dell'irresponsabile. In tutto ciò il premier Giuseppe Conte ha gettato la maschera e si è apertamente schierato con i grillini. Tutto, ora, è possibile. Ad osservare preoccupato la situaz

Tav - guerra Salvini-Di Maio. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sul voto sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...