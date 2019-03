Spacciava a piazza San Pietro con un cartello in mano Arrestato

agi

(Di venerdì 8 marzo 2019) Tentava di spacciare droga sotto il colonnato di destra diSan, 'confuso' tra gli operatori turistici che nelle ore di punta affollano laa caccia di potenziali clienti. È un 41enne originario della provincia di Reggio Emilia il "pusher" individuato enella tarda mattinata di oggi dagli agenti dell'Ispettorato di pubblica sicurezza Vaticano, diretto da Luigi Carnevale.Impegnati in uno dei quotidiani servizi di prevenzione nell'area della Basilica, i poliziotti sono stati insospettiti dai movimenti circospetti dell'uomo e soprattutto dal 'messaggio' insolito ed equivoco scritto a penna e in stampatello sul foglio bianco formato A4 tenuto tra le mani: "Do you need battery phone? I have energy for you here!!" .Bloccato e condotto nel posto di polizia ubicato sotto lo stesso colonnato, il 41enne è stato identificato come P.R., incensurato: ...

