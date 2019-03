Schiacciato dal suo trattore | carabiniere eroe lo salva così

Milano - Schiacciato dall'auto : bimbo di 9 anni gravissimo in ospedale - papà sotto choc : Drammatico incidente ad Aprica, località sciistica in provincia di Sondrio: un bimbo milanese di 9 anni è rimasto schiacciato sotto l'auto del papà ed è stato...

Capena - morte assurda a 14 anni : Schiacciato dal padre caduto dal tetto per il vento : Morto a 14 anni in maniera assurda, per le conseguenze del forte vento. La vittima si chiamava Pasquale Persia. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio a Capena, paese alle porte di Roma. Il ragazzino era con il padre nell'azienda di famiglia per verificare i danni provocati al tetto di un capannone dal forte vento che da due giorni sta assediando Roma e la provincia. Proprio a causa di una raffica di vento, suo padre Gabriele ha perso ...