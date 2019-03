Racket del pane nel Napoletano | arrestato il genero del boss

Mafia - operazione Scrigno : le reazioni del mondo politico - sindacale e dell'antiRacket : Che la gente torni a pretendere di più dalla classe politica che la rappresenta, non accontentandosi della promessa di un posto di lavoro o di un contributo economico, superando il muro di gomma dell'...

Rocco Greco - il figlio dell’imprenditore antiRacket suicida : “Ucciso da giustizia ingiusta” : Francesco Greco, figlio di Rocco “Riccardo” Greco, ha denunciato la complessa vicenda giudiziaria e umana che aveva investito in pieno il padre e che infine l'ha portato al suicidio nella sua stessa azienda: "In due mesi ha perso tutto, ucciso da una giustizia ingiusta e superficiale perché nessuno ha mai letto i nostri ricorsi"Continua a leggere

Choc a Napoli - colpi di pistola contro Di Matteo : è il Racket delle pizzerie : Nuovo raid al centro storico di Napoli contro una nota pizzeria. Dopo la bomba carta contro Sorbillo, ora tocca a Di Matteo. Alle 3:00 circa, in via dei Tribunali, ignoti hanno esploso...

Racket sui giochi e sulle scommesse - il nuovo affare dei boss delle stese : Non solo stese, non solo scorribande armate di quelle che spaventano i turisti assiepati all'esterno della casa di Totò. Non solo agguati e summit di pace, odi atavici e propositi di pace 'per le ...

Napoli - decapitato il clan Moccia : sette arresti - in cella i signori del Racket : I carabinieri della compagnia di Casoria, su richiesta della Dda di Napoli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per sette soggetti ritenuti appartenenti al clan ...

Napoli - decapitato il clan Moccia : sette arresti - in cella i bombaroli del Racket : I carabinieri della compagnia di Casoria hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli arrestando sette ...

Nola : botte e minacce per diecimila euro - presi due emissari del Racket : diecimila euro in contanti: è quello che pretendevano tre estorsori da un imprenditore di Nola, senza esitare a ricorrere alle minacce, sia al telefono che di persona, ed anche ad un'aggressione ...

Clan Ascione - il ritorno il figlio del boss regista del Racket a Ercolano : 'Stai facendo brutta figura con le persone sbagliate'. Il figlio del boss ucciso nella faida di Ercolano stava riorganizzando il giro di estorsioni per il Clan Ascione, puntando sul suo cognome '...

Racket funerali - Mazzetti scarica sui vertici dell'Ausl : Gli interrogatori È quello che è emerso dagli interrogatori di ieri pomeriggio disposti dal pm Augusto Borghini per comprendere se ci fosse stata o meno omissione nei controlli su quello che accadeva ...

Così la mafia nigeriana controlla il Racket dell'elemosina in strada : "Se non pago, non posso cercarmi un lavoro. Voglio scappare in Germania o in Francia, lì lui non mi troverà più e tutto questo sarà finito". Lui è "la persona a cui devo dare i soldi". È un boss? "Sì, ho un boss, lui mi controlla". Dietro la quotidianità di un cappellino da baseball stretto in una mano tesa fuori da un supermercato di viale Umbria a Milano, c'è il dramma che non ti aspetti. O almeno non da una denuncia Così spontanea, celata da ...

Bomba a Sorbillo - ordine del boss : «Il Racket sulle pizzerie è nostro» : Un ordine perentorio, quasi una busta chiusa gettata dall?altra parte della staccionata: il racket sulle pizzerie è nostro, qui le estorsioni le facciamo noi. A voi - è il senso...

Bologna - Racket delle agenzie funebri. Le intercettazioni choc : agenzie funebri di sua fiducia da definirsi "un killer" in virtù della sua ventennale esperienza. "Non sto io là a parlare mezz'ora così, fa solo delle chiacchiere" , dice in una conversazione agli ...

Bologna - Racket delle pompe funebri. 27 arresti - ecco i nomi : maxi operazione , VIDEO, 'Mondo Sepolto' dei carabinieri di Bologna: hanno smantellato due cartelli di imprese di pompe funebri che controllavano le camere mortuarie dei due principali ospedali ...

Bologna - Racket delle pompe funebri/ 'Dalle intercettazioni battute sprezzanti verso i defunti' : Bologna, racket delle pompe funebri/ Ultime notizie, svariati infermieri coinvolti: guadagni fino a 350 euro per ogni funerale procacciato