Napoli | buonissima l' andata ma per vincere servirà più attenzione

Crosetti : “Il Napoli è diventato una buonissima squadra normale” : Nel consueto commento del lunedì su Repubblica, Maurizio Crosetti si sofferma anche sulla condizione del Napoli di Ancelotti. Anche la Juve se n’è andata da tanto e adesso di più, tredici punti sono una voragine, sono l’abisso, il Napoli ci vaga dentro e non sa più segnare, non sa più vincere, sbaglia per fretta e sfortuna, ormai è diventata una buonissima squadra normale. Ha perduto la scintilla e la grazia, è come un bravo attore alla ...