Giornata delle donne e volantini per chi non ha studiato

Padova - 21 marzo XXIV Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno. Per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie. : ... « Saremo a Padova il 21 marzo per ribadire ancora una volta che è importante partecipare ad un meccanismo collettivo di controllo da parte di tutta la stampa ma la politica deve stare sempre un ...

Serie A calcio - il calendario della 27^a Giornata (9-10 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Si sta per aprire un nuovo capitolo nella Serie A di calcio 2019, precisamente con la 27esima giornata del massimo campionato del Bel Paese, che tra le dieci sfide proporrà anche il big match tra Fiorentina e Lazio, mentre Milan e Inter proseguiranno il loro confronto a distanza per la terza posizione, affrontando rispettivamente Chievo Verona e SPAL. Tutte le sfide saranno trasmesse tra Sky e DAZN, proprietarie dei diritti televisivi del ...

Giornata Mondiale delle malattie neuromuscolari/ Sabato a Udine il convegno : Giornata Mondiale delle malattie neuromuscolari con un convegno che si terrà nella Sala Polifunzionale sotto la Chiesa dell'Ospedale di Udine.

8 marzo - Radio3 dedica la Giornata Internazionale delle Donne a Shirley Jackson : Per l'8 marzo Radio3 dedica una serata aperta al pubblico alla scrittrice Shirley Jackson. L'autrice di "Hill house", raccontata da Loredana Lipperini, Annalena Benini e Simona Vinci, morì a soli 48 anni e per tutta la vita visse in equilibrio tra la sua passione per la scrittura e la cura della famiglia.Continua a leggere

Prossimo turno Serie A - 27ma Giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (8-11 marzo) : La ventisettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, ottava del girone di ritorno, si giocherà tra venerdì 8 e lunedì 11 marzo. Si inizierà venerdì 8 alle ore 20.30 con Juventus-Udinese, poi sabato 23 ci saranno altre due gare: alle ore 18.00 Parma-Genoa ed alle ore 20.30 Chievo-Milan. Domenica 24 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Bologna-Cagliari, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero ...

Domenica 3 Marzo la “Giornata delle specie selvatiche” : un’occasione per ricordare la fragilità della natura : Domani, Domenica 3 Marzo, si celebrerà la Giornata mondiale delle specie selvatiche, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2013. Questa giornata si prefigge di celebrare e sensibilizzare la fauna e la flora selvatiche del mondo. Figlia del trattato multilaterale CITES (la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, nota anche come Convenzione di Washington), il ...

Giornata internazionale delle donne 2019 : storia - significato e tradizione : Giornata internazionale delle donne 2019: storia, significato e tradizione La Giornata internazionale delle donne ha ottenuto il riconoscimento formale nel 1977 dall’ONU, che ha istituito proprio in quell’anno la Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale. Il perché della scelta di celebrare la Giornata internazionale o Festa delle donne proprio dell’8 marzo non è ben chiaro. Come ...

Basket - Serie A 2019 - 20a Giornata : torna il massimo campionato - apre Bologna-Venezia al sabato. Sfida Milano-Torino - gli opposti delle metropoli : Dopo la lunga pausa dovuta prima alla Coppa Italia e poi agli impegni che hanno portato la Nazionale ai Mondiali di Cina 2019, torna in scena il campionato italiano di Serie A 2018-2019. Va in campo, in questo weekend, una ventesima giornata che segna l’inizio della grande corsa ai playoff da una parte e alla salvezza dall’altra. Nessuno può dirsi certo della propria posizione, tranne Milano: ecco che molti scontri di questo turno, ...

La Giornata mondiale. Malattie rare - la corsa ad ostacoli delle famiglie : Per non abbassare la guardia e sostenere i malati e le loro famiglie che ogni anno, il 28 febbraio in tutto il mondo si celebra la Giornata delle Malattie rare. In base ai dati diffusi dal Registro ...

Serie B - il programma delle gare dalla 13^ alla 15^ Giornata : programma Serie B – Il campionato di Serie B entra sempre più nella fase decisiva, le prossime partite saranno fondamentali per il proseguo del campionato. Nel frattempo la Lega Serie B ha comunicato il programma delle partite dalla 13^ giornata fino alla 15^, si prende il via con la partita tra Brescia e Venezia. 13a giornata DI RITORNO (riposa: SALERNITANA) Venerdì 5 aprile 2019 ore 21.00 BRESCIA – VENEZIA Sabato 6 aprile ...

Giornata internazionale delle malattie rare/ Chef in campo per la ricerca : Oggi è la Giornata internazionale delle malattie rare, in programma eventi in tutta Italia per la ricerca: l'iniziativa di venti ristoranti d'alta cucina.

Il 28 Febbraio la Giornata Mondiale delle Malattie Rare : il punto sulla diagnosi genetica preimpianto : C’è il tema dell’integrazione dell’assistenza sanitaria con quella sociale al centro della Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2019. Come ogni anno l’evento si celebra il 28 Febbraio e pone al centro dell’opinione pubblica i malati, i loro caregivers e le loro necessità. Secondo i numeri di Eurordis, la Federazione europea di associazioni sul campo, le Malattie Rare sono oltre 6.000, in Italia ne soffrono 1 milione di persone, 30 milioni in ...

A Torino si celebra la XII Giornata Mondiale delle Malattie Rare : Anche quest’anno si celebra a fine febbraio la Giornata delle Malattie Rare. Tanti gli eventi che le Associazioni di tutto il mondo hanno organizzato. Il tema della XII edizione 2019 è “Integriamo l’Assistenza Sanitaria con l’Assistenza Sociale” ed il Forum A-Rare, in collaborazione con il Centro di Coordinamento Rete Interregionale Malattie Rare (CMID), organizza un incontro dal titolo “Malati rari: non solo farmaci, ma percorsi ...

