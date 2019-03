Vertice Tav | stallo e tensioni nel governo | niente decisione sui bandi

Tav - Vertice notturno senza decisioni Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : Il tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici è terminato dopo oltre cinque ore

Tav - Vertice M5s-Lega in corso dalle 20 Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Tav - iniziato il Vertice. Salvini : «Oggi decidiamo sì o no - il forse non esiste» Pronta la lettera Ue : a rischio 800 milioni : Il vicepremier leghista prima del vertice a Palazzo Chigi: «Costa di più non farla che farla. Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c’è nessuno che mi possa far cambiare idea». Ue: «A rischio 800 milioni»

Tav - Vertice in corso. Lega : subito lo sblocco dei bandi - poi la parola ai cittadini o alle Camere : In corso a Palazzo Chigi il vertice di governo per sciogliere il nodo della Tav. La Commissione Ue è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordargli che l'eventuale no alla Torino-Lione comporterebbe la violazione di due Regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di fondi comunitari, cui 300 milioni entro marzo...

