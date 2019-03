Una giornata speciale per i non vedenti a Ragusa

Giornata della donna - presso Liberitutti Una riflessione sul capitalismo : I suoi interessi di ricerca riguardano la dimensione spaziale dell'economia con particolare attenzione al dibattito sulla globalizzazione; l'economia dell'innovazione; il lavoro e il welfare, l'...

Kouamé : 'Domenica ero in Una giornata no. Ora però pensiamo a battere il Parma' : Genova - 'I fischi? Giusti con il Chievo ma non col Frosinone. Abbiamo cercato in mille modi di fare gol e cercheremo di fare meglio la prossima volta '. Christian Kouamè non ha dubbi ed è il primo a ...

Meret squalificato per Una giornata - “chiara occasione da rete” : Il comunicato della Lega Il giudice sportivo ha squalificato Meret per una giornata. Non giocherà domenica prossima contro il Sassuolo. Il comunicato della Lega Serie A chiarisce che Meret è stato espulso “per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Così Rocchi ha valutato Cristiano Ronaldo domenica sera, nonostante i rilievi di Carlo Ancelotti che sono stati esplicitati anche ...

Giornata lotta alla trombosi : due dita sul polso per salvare Una vita : Roma, 5 mar., askanews, - Fibrillazione atriale e ictus cerebrale: una relazione pericolosa che causa uno spreco enorme di vite, sia in termini qualitativi che affettivi, e di risorse economiche. In ...

La giornata. I Giusti - Una risposta universale all'odio : Non è un caso che oggi la politica illiberale e nazionalistica di Orbán stia di nuovo accendendo l'antisemitismo nel Paese. Insieme a questi protagonisti della rinascita europea onoreremo Ada Rossi a ...

U&D - il regalo di Rocco a Gemma : Una giornata da favola al castello con scelta : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne e, come ogni inizio settimana, è stata dedicata al Trono over. Protagonisti della puntata come di consueto, la coppia Gemma Galgani e Rocco Fredella, con quest'ultimo che ha invitato la dama torinese a passare con lui una giornata ed una notte in un castello, proprio come una vera principessa delle favole. Il tutto, come spiegato in puntata, sarà a tema medioevale con tanto di ...

Linfedema - Una malattia ancora sconosciuta. Il 6 marzo Giornata mondiale : Il 6 marzo 2019, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, in Roma, si terra' la celebrazione della Giornata mondiale del Linfedema , una malattia tutt'altro che rara , tuttavia ancora molto sottostimata. Sul pianeta ne soffre una persona su venti, ben 300 milioni di soggetti. In Italia 40.000 nuovi casi ogni anno (numeri sovrapponibili a quelli del carcinoma mammario) e più di 2 milioni i malati cronici, secondo le stime più attendibili e ...

Fabrizio Corona - 280 euro per passare Una giornata con lui : terrà una lezione di marketing : È considerato oramai da anni il re dei paparazzi. Fabrizio Corona, dopo il suo trascorso piuttosto burrascoso, è riapparso da un po' di tempo alla ribalta e sta ritornando ad ottenere molta visibilità tra televisioni e radio che gli dedicano ampio spazio. A parte questo, però, a breve il noto personaggio svolgerà un vero e proprio workshop in cui permetterà ad un numero limitato di persone di trascorrere una giornata assieme a lui, in cui ...

Volley femminile - serie A1. Anticipo 22ma giornata : Busto Arsizio domina il derby con Brescia (3-0) e si regala Una notte al quarto posto! : Tutto facile per la Unet E Work Busto Arsizio che vince 3-0 il derby lombardo tra le mura amiche contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia e batte un colpo nella corsa per il quarto posto. La squadra di Marco Mencarelli, con questi tre punti, sale al quarto posto provvisorio in classifica scavalcando contemporaneamente Casalmaggiore e Monza che si affronteranno domani in uno scontro diretto molto importante per questa battaglia a tre che vale ...

Tango - al castello di Santa Severa Una giornata dedicata al celebre ballo argentino : ...a,c,e,f,{var k=new p, b,d,a,e,f,;n=k;c&&m, function, ,{window.setTimeout, function, ,{r, k,},0,},},;},, ,; pagespeed.CriticalImages.Run, '/ngx_pagespeed_beacon','http://www.ilmessaggero.it/spettacoli/...

Fabrizio Corona organizza un concorso per passare Una giornata con lui pagando 279 euro : Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con un concorso. In palio, per i 100 fortunati vincitori - previo pagamento di una quota - una giornata intera da passare con l'ex re dei paparazzi, per poter partecipare ad un workshop e poter apprendere i trucchi del mestiere, leggere insieme a lui il suo ultimo libro e partecipare a dei casting. Il concorso indetto dal fotografo dei vip Fabrizio Corona ha deciso di organizzare e pubblicizzare un ...

Fabrizio Corona - 279 euro per passare Una giornata con lui ecco come : Saranno offerti in regalo: 1 clipper by Adalet; 1 tessera di affiliazione al mondo Adalet che permetterà di avere sconti sugli eventi che verranno organizzati in futuro e su tuttti i prodotti Adalet; ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Lewis Hamilton : “Oggi è stata Una buona giornata - abbiamo accumulato un sacco di chilometri” : Decimo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton nel penultimo dei quattro giorno della seconda sessione di Test delle scuderie di Formula 1 a Barcellona: il pilota britannico appare soddisfatto della sua vettura nelle dichiarazioni rilasciate a fine giornata al sito f1grandprix.motorionline.com. Questo infatti il bilancio del britannico: “Oggi è stata una buona giornata. abbiamo accumulato un sacco di chilometri, è stato probabilmente uno dei ...

«The Amazon Race» - il videogioco che simula Una giornata di lavoro nei magazzini di Jeff Bezos : Chi vuole lavorare in un magazzino di Amazon? Il colosso digitale impiega centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Un videogioco reportage dell'ABC, emittente australiana, permette di vivere l'esperienza sulla propria pelle. Si intitola The Amazon Race ed è possibile giocarci gratuitamente seguendo questo ...