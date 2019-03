Non plus ultra l’Honor Magic 2 3D | il riconoscimento facciale che è una meraviglia

Htc Vive Focus Plus - la realtà virtuale si fa seria ma Non convince : Focus Plus e le altre novità di Htc al Mobile World CongressFocus Plus e le altre novità di Htc al Mobile World CongressFocus Plus e le altre novità di Htc al Mobile World CongressFocus Plus e le altre novità di Htc al Mobile World CongressFocus Plus e le altre novità di Htc al Mobile World CongressFocus Plus e le altre novità di Htc al Mobile World CongressFocus Plus e le altre novità di Htc al Mobile World CongressFocus Plus e le altre novità ...

Un dispositivo pieghevole non rientra nei piani di OnePlus, almeno per ora: le ragioni sono piuttosto prevedibili e riguardano principalmente i costi di sviluppo e i prezzi di eventuale vendita.

Pur non avendo presentato ufficialmente un nuovo dispositivo, OnePlus è presente al Mobile World Congress 2019 che sta per chiudersi a Barcellona. È stato mostrato però il primo smartphone 5G del produttore cinese, che ha messo in evidenza alcune delle caratteristiche delle reti di nuova generazione, che permetteranno di giocare senza aver installato il titolo sullo smartphone,

Ieri vi avevamo parlato della possibilità che venisse mostrato quest'oggi il OnePlus 7, quando in realtà ad essere stato mostrato, ben chiuso dentro una cornice di plastica, è stato il OnePlus 5G, di cui non conosciamo ancora l'esatto nome commerciale. Trattasi di un dispositivo in formato 21:9, che potrebbe anche non includere il notch. A partire da questo dispositivo l'azienda cinese potrebbe compiere il salto in direzione della risoluzione

Lo smartphone OnePlus con supporto alla rete 5G, arriverà solo nella seconda metà dell'anno e inizialmente non sarà disponibile negli Stati Uniti.

A 24 ore dall'uscita di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, dei due device si sa praticamente tutto e addirittura ora si può visionare anche il primo video spot che promuove la nuova serie, nella sua versione definitiva e finale. Un regalo inaspettato che giunge dalla Norvegia dove un'emittente locale, certamente per sbaglio, ha fatto andare in onda il commercial prima del tempo. Certo, per la gioia di molti fan del brand per i quali ogni aspetto

Per il Napoli Non cambia niente - ha sempre pagato l'Irap sulle plusvalenze : L'ordinanza della Cassazione Che cosa cambia per il Napoli con l'ordinanza della Corte di Cassazione sulle plusvalenze? Non cambia niente. L'ordinanza della Corte di Cassazione, come scrive Pippo Russo su calciomercato.com ha messo il punto finale sulla questione dell'inquadramento fiscale delle plusvalenze da calciomercato e della loro classificazione nei bilanci delle società: si tratta di proventi ordinari nella gestione

Una nuova immagine ci mostra quello che potrebbe essere l'aspetto di OnePlus 7, che sembra privo di una fotocamera frontale.

OnePlus 6T trae subito vantaggio dalla riapertura del seeding program ricevendo nuove custom ROM, come la LineageOS 16 e la CarbonROM non ufficiali.

Abbiamo ripreso in mano OnePlus 6 dopo 9 mesi dal lancio sul mercato. Vale ancora la pena acquistarlo adesso?

Si rumoreggia da tempo che il Samsung Galaxy S10 Plus avrà una batteria davvero incredibile che garantirà dunque un'autonomia senza precedenti. Ciò, almeno sulla carta, doveva significare avere una componente dedicata dalle dimensioni notevoli ma i progettisti sembrerebbero aver lavorato a lungo per garantire un design longilineo al nuovo top di gamma: come ci comunica oggi il sempre ben informato leaker IceUniverce, i risultati estetici sono