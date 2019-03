Metro B Roma | uomo caduto e investito sui binari San Paolo | linea chiusa per 2 ore

Roma - uomo cade sui binari del Metro e finisce sotto al treno. E' grave : Un uomo è grave dopo essere caduto sui binari nella stazione San Paolo della metropolitana B di Roma, in direzione Laurentina. L'incidente prima delle 8.50, ora in cui sono intervenuti i vigili del ...

Grande Fratello : Nicolò "Metroman" Modica contattato per i casting dalla redazione. Ecco chi è : Mediaset sta già scaldando i motori per la sedicesima edizione del Grande Fratello. A confermarcelo è uno dei possibili concorrenti, contattato giusto qualche ora fa dalla redazione del programma per un primo colloquio conoscitivo. Stiamo parlando nientemeno che di Nicolò Modica, meglio conosciuto (soprattutto a Milano, Roma e Napoli) con il soprannome di Metroman.Qui sotto trovate la prima e-mail da parte del Grande Fratello condivisa ...

Venerdì sciopero a Roma : bus - Metro e treni a rischio stop : Roma – Venerdi’ 8 marzo a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla rete Atac e per le proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram, ...

Roma. Nuova vita per il Metropolitan in via del Corso : al via progetto riqualificazione : Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan in via del Corso. Al via la riqualificazione dello spazio nel cuore del rione

Roma - «Riaprite Metro Repubblica» : e nasce il Libro della protesta : Nuova protesta dei commercianti della stazione Repubblica sulla linea A della metropolitana, chiusa dopo l'incidente alla scala mobile del 23 ottobre dell'anno scorso . Per attirare l'attenzione, e l'...

Roma - rinasce il cinema Metropolitan - Raggi : 'Una data storica' : A Roma il cinema Metropolitan è pronto a rinascere. A presentare il progetto la sindaca della Capitale Virginia Raggi: 'Oggi è una data storica, dopo dieci anni mettiamo fine a una situazione di ...

Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan - dopo 10 anni al via progetto di riqualificazione nel centro di Roma : 7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione destinati alla rinascita di due cinema della città Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan in via del Corso. Al via la riqualificazione dello spazio nel cuore del Rione Campo Marzio dopo 10 anni di abbandono e degrado nel centro di Roma. L’intervento permetterà da una parte di riqualificare uno spazio abbandonato da anni in una delle vie più famose della città a due passi da Piazza del Popolo ...

Roma : cinema Metropolitan a via del Corso pronto a tornare alla luce : Roma – L’ex cinema Metropolitan, l’unico grande schermo di via del Corso, si prepara a rinascere con un progetto di riqualificazione che prevede il mantenimento di una sala da 99 posti accanto a metrature commerciali “di qualita’” e a destinazione uffici, nell’ambito di un progetto di 7 milioni di euro – a carico della proprieta’ dell’immobile – che dovrebbe vedere la luce entro ...

Roma : 87enne morto su banchina Metro Termini per arresto cardiaco : Roma – Una persona di 87 anni e’ deceduta alle 15.55 sulla banchina della metro A della stazione Termini, direzione Battistini. Il decesso sarebbe avvenuto per arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i Poliziotti dei commissariati Castro Pretorio e Viminale. Al momento la linea A della metro e’ interrotta tra San Giovanni e Ottaviano, mentre e’ attiva tra Ottaviano e Battistini e tra San Giovanni e ...

Stefàno : se Roma chiede miliardo e mezzo per tram Tva e Metro B non ruba niente : Roma – “Per le cinque nuove tranvie, la nuova Roma-Giardinetti, 50 mezzi e le funivie abbiamo chiesto allo Stato 800 milioni. Per il prolungamento della metro B fino a Casal Monastero ne servono altri 300, considerando che il Comune e la Regione ne mettono circa 100 a testa. Infine chiederemo altri fondi, 200 milioni per la tranvia Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) e 50 per il tratto del tram Fori Imperiali-Venezia”. “Non ...

Roma - Metro «Repubblica chiusa da 123 giorni» : protestano i commercianti : Sul «giallo» della stazione di Repubblica - ancora chiusa da ottobre, dopo l'incidente alla scala mobile che ha coinvolto i 24 tifosi russi - che ha causato tantissimi disagi anche a turisti e ...

Metropolitana Roma - due guasti in poche ore alle fermate Policlinico e Barberini. Nessun ferito - ma sicurezza nel mirino : Due episodi – distinti e separati – in poche ore. E le scale mobili della Metropolitana di Roma di nuovo sulle pagine di cronaca alla voce disservizi. Il primo caso alla fermata Policlinico e l’altro a quella di Piazza Barberini. E la memoria torna al terribile incidente nella stazione di Repubblica che il 25 ottobre 2018 ha causato il ferimento di oltre 20 persone, quasi tutti cittadini russi in trasferta per la partita di Champions League ...