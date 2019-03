repubblica

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nel rispetto di quel 'dio giaguaro' - questa la traduzione di Balamku, in lingua- ritenuto capace di andare e venire a suo piacimento da quel mondo sotterraneo che in pochi hanno ancora oggi il ...

repubblica : Messico, scoperto un tesoro Maya in una grotta. 'Manufatti per riti sacri' - Shoujofan : Messico, scoperto un tesoro Maya in una grotta. 'Manufatti per riti sacri' - SoloCristy : RT @repubblica: Messico, scoperto un tesoro Maya in una grotta. 'Manufatti per riti sacri' -