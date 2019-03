F1 – Orgoglio ‘Alfa’ e Ferrari nel cuore | Raikkonen svela | “auguro al mio ex team ogni

sportfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) Kimiso di far parte delAlfa Romeo: le parole del pilota finlandese dal Salone di Ginevra 2019 Manca sempre meno alla prima gara della stagione 2019 di F1: i piloti hanno disputato l’ultima sessione di test invernali la settimana scorsa a Barcellona e domenica 17 marzo si sfideranno in Australia per la prima battaglia del nuovo Mondiale.Marco Alpozzi/LaPresseTante le novità, tra cui la nuova avventura di Kimiin Alfa Romeo: il finlandese è entusiasta di questa nuova sfida ed èso di far parte di questo meraviglioso. “Essere un pilota Alfa è fantastico. Sono stato parte del gruppo Fca per tanti anni, quindi da questo punto di vista non si tratta di un cambiamento così radicale. In più avevo già lavorato con Sauber in passato, quindi si tratta di una transizione abbastanza naturale”, ha affermato a www.motorbox.com durante ...

UgoBaroni : RT @Sport_Mediaset: #F1, #Raikkonen: 'Test positivi, ma abbiamo bisogno di migliorare'. Alfa Romeo, #Giovinazzi: 'Motivo d'orgoglio riport… - Maddi93_ : RT @Sport_Mediaset: #F1, #Raikkonen: 'Test positivi, ma abbiamo bisogno di migliorare'. Alfa Romeo, #Giovinazzi: 'Motivo d'orgoglio riport… - PenelopeVr46 : RT @Sport_Mediaset: #F1, #Raikkonen: 'Test positivi, ma abbiamo bisogno di migliorare'. Alfa Romeo, #Giovinazzi: 'Motivo d'orgoglio riport… -