' Dopo tante bugie la Bce si è mossa' | di G Colombo

"Dopo tante bugie la Bce si è mossa" : "Per tenere chiusa la manetta alle mani dell'Italia stavano soffocando tutti e allora sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. Forse con oggi, dopo tante bugie, alla Bce hanno capito alcune cose, a iniziare dal fatto che non è vero che da una parte ci sono i populisti incapaci e dall'altra quelli bravi". Claudio Borghi non è uno che si risparmia quando si parla di Europa e dintorni. E non lo fa neppure questa volta, ...

Keith Flint - “il cantante dei Prodigy si è suicidato Dopo la rottura con la moglie e la vendita della casa” : Keith Flint, il cantante dei Prodigy, si è suicidato dopo essersi separato dalla moglie giapponese Mayumi Kai e aver messo in vendita la sua casa nell’Essex. È quanto emerge a due giorni dalla morte dell’artista, come riporta il tabloid britannico “The Sun”, secondo cui proprio la rottura con la moglie lo avrebbe spinto a ricominciare con stupefacenti, alcol e antidepressivi da cui era riuscito a disintossicarsi proprio grazie a ...

Possibile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Damante Dopo l'addio al cantante : Era nell’aria da qualche giorno ma ora è arrivata l’ufficialità. Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati e potrebbe esserci lo zampino Andrea Damante. Il cantante e la fashion blogger si sono frequentati per qualche mese ma sembra che la storia sia già finita. È stato lo stesso Irama a rivelare tutto in un post sui social. Nel frattempo sembra che la De Lellis si stia frequentando nuovamente con l’ex fidanzato Andrea. Alcune foto pubblicate ...

Catturato il superlatitante di camorra Marco Di Lauro | Il boss di Scampia era il secondo più ricercato in Italia Dopo Messina Denaro : Catturato il superlatitante di camorra Marco Di Lauro grazie a un'operazione congiunta di polizia e carabinieri. L'uomo, latitante da 14 anni, è stato Catturato in via Emilio Scaglione, nel quartiere Chiaiano. Era il secondo latitante più pericoloso d'Italia dopo Matteo Messina Denaro.

Napoli. Catturato Marco Di Lauro : latitante più pericoloso solo Dopo Matteo Messina Denaro : E’ un gran giorno per la giustizia italiana. A Napoli è stato Catturato il super latitante di camorra Marco Di

Catturato il superlatitante di camorra Marco Di Lauro | Il boss di Scampia era il secondo più ricercato in Italia Dopo Messina Denaro : Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri. Salvini: "Complimenti alle Forze dell'Ordine, nessuna tregua aicriminali".

Catturato il superlatitante di camorra Marco Di Lauro : era il secondo più ricercato in Italia Dopo Messina Denaro : Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri. Salvini: "Complimenti alle Forze dell'Ordine, nessuna tregua aicriminali".

Piazza Affari - migliore in Europa - brilla Dopo Fitch e nonostante la frenata economica : ... function, , { googletag.display, 'div-gpt-ad-Inread',; },; Le note, ancora, dolenti Non che non siano mancate in settimana indicazioni poco incoraggianti sullo stato di salute dell'economia italiana:...

Piazza Affari - migliore in Europa - brilla Dopo Fitch e nonostante la frenata economica : Il listino milanese primo in Europa nell’ultima settimana e da inizio anno grazie alle banche, che ritrovano anche la via dei bond. A livello globale fa meglio Shanghai grazie all’inclusione negli indici Msci...

Ciclismo - Filippo Ganna campione totale. Dopo i trionfi su pista - ora può diventare devastante anche su strada : Tre titoli iridati nell’inseguimento individuale nel Ciclismo su pista. Filippo Ganna con il trionfo odierno di Pruszkow, in terra polacca (dove per due volte ha sfiorato il Record del Mondo della specialità), si conferma uno dei padroni dei Velodromi internazionali. Il piemontese è il numero uno della disciplina: Dopo Londra e Apeldoorn (2016 e 2018), arriva la terza medaglia d’oro, alla quale si aggiungono ovviamente i tanti ...

Eurovision 2019 : la cantante ucraina si ritira Dopo le accuse di scarso patriottismo : La cantante che doveva rappresentare l'ucraina al contest canoro ha annullato la partecipazione dopo le pesanti accuse politiche.

Autonomie - Conte : “Chiudere prima Europee? Prima o Dopo - importante e` fare bene”. Zaia : “Firmo se progetto mi piace” : Se la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani insiste sulle Autonomie differenziate, rivendicando, al di là delle resistenze in casa M5s, che “sono nel contratto di governo” e che l’obiettivo è “chiudere con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna Prima delle Europee”, è il presidente Giuseppe Conte a frenare sui tempi. “Ce’ armonia nel governo perché abbiamo le idee chiare. Ci stiamo adoperando per ...

Juventus - Allegri : 'Ancora scorie Dopo Madrid - ma vittoria importante' : dopo la vittoria di misura con il Bologna, Allegri sorride per l'ennesimo passo decisivo verso lo scudetto. 'È normale che ci fosse più di qualche scoria dopo la partita con l'Atletico, ma abbiamo ...

La cantante Emma Dopo l'insulto sessista di Galli : 'Non sarò mai come chi mi ha offesa' : La cantante salentina Emma Marrone, durante il suo concerto di Eboli, si è espressa a favore dei migranti e ha detto la frase "Aprite i porti". Poco dopo, è stata presa di mira dal leghista Massimiliano Galli (del comune di Amelia, in Umbria), che attraverso un post Facebook le ha detto che invece di aprire i porti, lei ''dovrebbe aprire le gambe e farsi pagare.'' Un post che ha suscitato immediatamente delle accesissime polemiche, tant'è che il ...