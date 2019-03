Bimbo morto sul carro di Carnevale | lo strazio del papà | ' Addio piccolo Power Ranger'

Bologna - morto il Bimbo caduto dal carro di Carnevale : 6 Marzo 2019 - Il piccolo Gianlorenzo Manchisi non ce l'ha fatta ed è morto a soli 2 anni e mezzo. Il bambino ero ricoverato da ieri pomeriggio presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere caduto da un carro di Carnevale in via Indipendenza durante la tradizionale sfilata del martedì grasso. I medici l'hanno operato d'urgenza al cranio subito dopo il suo arrivo, ma non sono riusciti ad evitare ...