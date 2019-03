Alle 12 una diretta imperdibile in compagnia di Devil May Cry 5

Quando una squadra decide di giocare contro un Allenatore : l’incredibile metamorfosi del Manchester United : E’ andata in scena un’altra clamorosa giornata valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, non solo la Roma in campo con i giallorossi che hanno salutato la competizione dopo la sconfitta contro il Porto, grandi emozioni anche e soprattutto nel match tra Psg e Manchester United. Incredibile eliminazione del club francese e nuova impresa dei Red Devils, risultato di 1-3 e deciso da un calcio di rigore trasformato da ...

Porto-Roma - Florenzi in una vAlle di lacrime : il bel gesto di Casillas [VIDEO] : Alessandro Florenzi scoppia a pingere dopo la sconfitta che condanna la Roma all’eliminazione dalla Champions League, il bel gesto di Casillas Subito dopo l’eliminazione della Roma dalla Champions League, il pianto di Alessandro Florenzi ha catturato l’attenzione dei tifosi. Contro il Porto, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha portato a casa una sconfitta per 3-1, non senza polemiche. Tra gli episodi ...

Porto-Roma La diretta dAlle 21 DiFra con il 3-4-3 - Fazio finisce in tribuna : Nella gara d'andata, Nicolò Zaniolo ha incantato l'Europa con una doppietta . Al do Dragao, nel match di ritorno degli ottavi di Champions fra Porto e Roma, la squadra di Conceicao proverà a ribaltare ...

Astronomia - dall’esplosione della Luna Alle tempeste solari - dAlle supernove fino a pianeti vagabondi e giganti gassosi : ecco cosa può succedere alla nostra Terra e perché “basta poco” per distruggerla : Il nostro sistema solare supporta la vita sulla Terra ed è relativamente sicuro… o almeno per ora. Ma basterebbero queste piccole e leggere modifiche per distruggere completamente la vita sulla Terra. ecco in che modo. Se non ci fosse Giove Giove non è solo un bel pianeta con decine di lune intorno. Secondo gli astronomi, il nostro grande vicino gassoso sta proteggendo la Terra da tutte le rocce che vagano nello spazio. Se Giove sparisse per ...

Vieni da Me : Paolo VAllesi fa una rivelazione a Caterina Balivo : Paolo Vallesi a Vieni da Me: il rapporto con l’ex moglie Cinzia Reduce dalla vittoria alla seconda edizione di Ora o Mai Più, il talent condotto da Amadeus, Paolo Vallesi è stato ospite a Vieni da Me nella puntata di mercoledì 6 marzo. Nel programma di Caterina Balivo il cantante ha rivelato l’esistenza di un nuovo amore, dopo la fine del suo matrimonio con Cinzia nel 2001. Il rapporto con l’ex moglie è cambiato, oggi lei ha ...

Michele Morrone fidanzato con una bAllerina di Amici 18? Parla lui : Amici 18: Michele Morrone bacia una ballerina del talent show Sull’ultimo numero del settimanale Chi sono state pubblicate delle foto di Michele Morrone impegnato a baciare la ballerina di Amici di Maria De Filippi Elena D’Amario. Foto che ovviamente hanno scatenato un vero e proprio putiferio mediatico. Il motivo? Il famoso attore è sposato da circa 5 anni con Rouba Saadech. Per tale ragione i suoi fan hanno iniziato a fare le ...

Cosmi-Venezia - è una sfida affascinante : l’Allenatore chiamato ad una nuova impresa : “Siamo costretti ad affrontare il resto del campionato partita per partita come se ognuna di esse fosse una finale, come ha detto il presidente Joe Tacopina, e da ieri penso alla sfida con il Palermo”. Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Venezia al posto di Walter Zenga, l’ex Ascoli si presenta. “Ho visto diverse partite del Venezia – ha detto il nuovo tecnico – conosco qualche giocatore, alcuni li ho ...

Incendio devasta la chiesa - il post dei pompieri è virale : “Nessuna Bibbia toccata dAlle fiamme” : A raccontare quanto accaduto il 3 marzo scorso in una chiesa nella Virginia occidentale è il dipartimento dei vigili del fuoco di Coal City su Facebook. I pompieri intervenuti sul posto hanno capito subito che l’Incendio era di enormi dimensioni ma con grande stupore hanno trovato nella chiesa un crocifisso e una dozzina di libri della Bibbia intatti.Continua a leggere

L'acqua - una Alleata per tutte le donne : ... circa 8 bicchieri, durante tutto l'arco della giornata ha un impatto positivo sulla nostra salute psico-fisica " spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa specialista in Scienza dell'...

Allegri-Real Madrid - solo una suggestione? Florentino ha le idee chiare : Allegri-Real Madrid – La disfatta in Champions League del Real Madrid diventa pesante. Il tonfo dei campioni in carica continua ancora a far rumore e ciò appesantisce l’aria intorno ai Blancos. Infatti ieri a fine partita i tifosi madrileni chiedevano le dimissioni di Florentino Perez, che però non vuole arrendersi anzi, dalla prossima stagione cercherà […] More