UK | bimba di un anno uccisa di botte dal padre | arrestato il 32enne

Un anno fa moriva la piccola Bea Naso - la “bimba di pietra”. La zia : “Accendete una candela per lei” : Il 14 febbraio di un anno fa la piccola Bea Naso, 8 anni, è morta: era affetta da una malattia così rara da non avere neppure un nome, che le aveva causato la calcificazione delle articolazioni.Continua a leggere

bimba di un anno e mezzo scompare nel nulla : stuprata - torturata e barbaramente uccisa : La piccola era sparita mentre giocava nel cortile fuori dalla sua casa. Trovata cadavere in un terreno non lontano da una strada sterrata dove i suoi assassini l'hanno gettata come spazzatura dopo averla stuprata e martoriata.Continua a leggere

MotoGp – Iannone orgoglioso della sua ‘bimba’ : il pilota e la sua nuova moto a Sepang [FOTO] : Andrea Iannone e la sua nuova moto a Sepang: il pilota posta per la prima volta sui social una foto insieme alla sua ‘bimba’ I piloti di motoGp si sono incontrati in queste ore a Sepang, dove durante la notte, l’alba e la mattina italiana si terranno i penultimi test pre-stagionali. In attesa dell’inizio del campionato, in programma il 10 marzo in Qatar, i motociclisti si concedono ritmi lenti, presentazioni ...

bimba di 15 mesi muore di sepsi. Il dolore dei genitori : “I medici non ci hanno ascoltato” : La piccola Evie Crandle, una Bimba di quindici mesi, è morta il 16 aprile dello scorso anno di sepsi due giorni dopo che i suoi genitori l’avevano portata in ospedale e i medici l’avevano rimandata a casa con farmaci per abbassare la febbre.Continua a leggere

“Prova a prendermi” : la bimba di un anno che usa l'hoverboard come una professionista : La piccola Long Yixin, una bimba cinese di 14 mesi, è diventata una star del web grazie alla sua incredibile abilità nel...

Bolzano - slitta contro un albero : morta bimba di 8 anni - la mamma è gravissima. Hanno sbagliato pista : slitta contro un albero, una bimba morta in Alto Adige e la mamma gravissima. Una bambina di otto anni, originaria di Reggio Emilia, è deceduta verso le ore 13 di venerdì 4 gennaio a...

Incidente Sauze d'Oulx - bimba morta sugli sci : 4 indagati/ Caso simile un anno fa : 2 inchieste saranno unite? : Val di Susa, bimba morta sugli sci dopo scontro con barriere frangivento. Ultime notizie, 4 indagati già coinvolti in Caso simile. inchieste saranno unite?

bimba morta sciando in Valsusa - quattro indagati : un anno fa coinvolti in un caso simile : Sono quattro gli indagati per la morte di Camilla Compagnucci, la Bimba di 9 anni morta mentre sciava in Valsusa. Secondo le prime informazioni si tratta di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell'impianto, la Sestrieres Spa. L'ipotesi è di omicidio colposo. Solo pochi mesi fa un altro fascicolo era stato aperto a carico delle stesse persone, per un fatto analogo: a gennaio 2018 un uomo, Giovanni ...

bimba di 6 mesi morta alla Messa di Capodanno/ Il dramma di Marghera : "vicini a famiglia della piccola Grace" : Bimba di 6 mesi morta durante la Messa di Capodanno: la neonata ha smesso di respirare mentre si trovava nella culla. Inutile corsa disperata in ospedale.