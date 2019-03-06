poliziadistato : Roma 20 arresti a borgata “Quartaccio” per traffico stupefacenti Nel 2015 le indagini del Commissariato Primavalle… - muoversincampan : Sull'A3 Napoli-Salerno, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra lo svincolo San Giovanni ed il bivio con l'… - romadailynews : Traffico Roma del 06-03-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA mercoledì 6 MARZO 2019 ORE 18:20 gp… -
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma mercoledì 6 MARZO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi per un incidente in via di acquafredda: la strada è chiusa al Traffico in direzione aurelia altro incidente in via aurelia altezza via casali di santovetti con conseguenti incolonnamenti per l’intenso Traffico incolonnamenti lungo via del foro italico verso via salaria, proseguendo sulla ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 17:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE NEL TRATTO NOMENTANA-PENESTINA E POI TRA PISANA E AURELIA; TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA GLI SVINCOLI DI ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 17:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEL TRATTO NOMENTANA-TIBURTINA AL FORO ITAFLICO TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST, CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI NEI TRATTI, CORSO DI FRANCIA ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 16:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. C’È Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEL TRATTO NOMENTANA-TIBURTINA IN CITTÀ, CHIUSA AL Traffico VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE AURELIA, E LA CAUSA È UN INCIDENTE CON ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. SEGNALIAMO IN APERTURA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E ABBIMO GIÀ CODE TRA LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI E QUELLO DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO; IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA TANGENZIALE EST, ABBIAMO CODE PER CURIOSI DAL RACCORSO A VIALE ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. SEGNALIAMO IN APERTURA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E ABBIMO GIÀ CODE TRA LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI E QUELLO DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO; IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO LA TANGENZIALE EST, ABBIAMO CODE PER CURIOSI DAL RACCORSO A VIALE ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B UN INCIDENTE FA RALLENTARE IL Traffico SU VIALE KANT ALL’INTESEZIONE CON VIALE MARX NEL POMERIGGIO PAPA FRANCESCO SI RECHERÀ NELLA CHIESA DI SANT’ANSELMO ALL’AVENTINO, DOVE AVRANNO INIZIO LE CELEBRAZIONI DELLE “CENERI”. AL TERMINE DELLA MESSA DI SVOLGERÀ UNA ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B UN INCIDENTE FA RALLENTARE IL Traffico SU VIALE KANT ALL’INTESEZIONE CON VIALE MARX NEL POMERIGGIO PAPA FRANCESCO SI RECHERÀ NELLA CHIESA DI SANT’ANSELMO ALL’AVENTINO, DOVE AVRANNO INIZIO LE CELEBRAZIONI DELLE “CENERI”. AL TERMINE DELLA MESSA DI SVOLGERÀ UNA ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B Traffico INTENSO ANCORA IN ENTRATA ALLA CAPITALE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI COLLI DELLA FARNESINA E VIA DELLA CAMILLUCCIA > STADIO PROCEDERE CON CAUTELA LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B Traffico INTENSO ANCORA IN ENTRATA ALLA CAPITALE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI COLLI DELLA FARNESINA E VIA DELLA CAMILLUCCIA > STADIO PROCEDERE CON CAUTELA LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CAREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTTA ALLA TIBURTINA E PIU AVANTI PER Traffico TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALL’AURELIA A TRATTI FINO ALLA PONTINA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA CI SONO FILE SUL ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CAREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTTA ALLA TIBURTINA E PIU AVANTI PER Traffico TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALL’AURELIA A TRATTI FINO ALLA PONTINA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA CI SONO FILE SUL ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CAREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA PISANA ALLA C. COLOMBO E DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA Traffico INCOLONNATO PER UN INCIDENTE PRECEDENTE SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE CAREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA A TRATTI FINO ALLA PONTINA E CODE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE E DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA IL RACCORDO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. SI STA IN CODA SU QUEST’ULTIMA DALLA ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B PROCEDERE CON CAUTELA LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DOVE CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI DI MANUTEZIONE CON RIDUZIONE DELLA CARREGGITA VERSO LA PINETA SACHETTI RALLENTAMENTIPE R Traffico SULLA VIA FLAMINIA ALLA’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO. UN INCIDENTE FA ...